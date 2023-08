La investidura de Chivite queda supeditada al logro de la mayoría simple en una segunda votación este martes en Navarra

Después de que este lunes la candidata socialista María Chivite no saliera investida presidenta de Navarra al no lograr la mayoría absoluta que requería una primera votación, este martes tendrá lugar en el Parlamento foral la segunda votación, a las 17.20 horas, en la que le basta con mayoría simple. La primera sesión del pleno de investidura celebrado este lunes en el Parlamento de Navarra concluyó con la denegación de la confianza de la Cámara a María Chivite, cuya candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad foral decayó al no conseguir al menos los 26 votos exigidos en primera instancia. En concreto, la candidata del PSN recibió 21 votos a favor (11 de su grupo, 7 de Geroa Bai y 3 de Contigo-Zurekin) y 20 en contra (15 de UPN, 3 del PPN y 2 de Vox). Se registraron 9 abstenciones, que se correspondieron con la posición política de EH Bildu. La votación, secreta por papeletas, se llevó a efecto este lunes a las 17.20 horas, la hora fijada por el presidente del Legislativo foral, Unai Hualde, tras desarrollar el debate. Al no haber obtenido la candidata propuesta el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento se entiende denegada la confianza. En consecuencia, de conformidad con el artículo 29 del Amejoramiento y el 175 del Reglamento, transcurridas 24 horas se procede a realizar una segunda votación, de mayoría simple, que tendrá lugar este martes, día 15, a las 17.20 horas.