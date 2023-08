Clavijo insiste en la presencia de nacionalistas en la mesa del Congreso como reflejo de que "hay una tercera España"

El presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha insistido este martes en la propuesta que lanzó hace unos días en la que apostaba porque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) sea quien presida el Congreso de los Diputados, que se constituirá el 17 de agosto, y que lo haga como reflejo de que "hay una tercera España". "Creo que la propuesta que hemos hecho resuelve un acuerdo con el PNV y Coalición Canaria (CC), puede dotar al futuro Gobierno de España de estabilidad, de un reflejo claro de esas dos Españas. No todo es azul y rojo, hay una tercera España, hay una España nacionalista", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras el acto de la Virgen de Candelaria en Tenerife, para apuntar que lo que ocurra el próximo 17 de agosto "se va a jugar en el último minuto". Para Clavijo el momento actual de España "no" pasa por "tacticismo, son momentos de generosidad, de diálogo, de entendimiento, de pluralidad y, sobre todo, de poner la situación" que se está viviendo, el interés de los ciudadanos "por encima", de ahí que inciden en que desde CC se ha hecho una propuesta de acuerdo y ahora son otros los que tienen que tomar la decisión porque Canarias "necesita al Estado y un gobierno estable que sea capaz de dar respuesta a los problemas" que tiene. Así consideró que un nacionalista esté en la Presidencia o Vicepresidencia del Congreso dota "de esa pluralidad a la mesa, dota de esa estabilidad a un posible gobierno de España y, sobre todo, de respuesta, de respuesta que están esperando los ciudadanos", que matizó ya hicieron su trabajo cuando fueron a votar, por lo que expuso que es a los partidos políticos a los que les corresponde "hablar, dialogar, alcanzar acuerdos". En este sentido, se mostró convencido de que es posible alcanzar acuerdos si se pone "el interés general y la ciudadanía por encima de todo" para, matizar, que en CC son nacionalistas, constitucionalistas y tienen "lealtad del Estado", de ahí que instó a "todos" a hacer un "esfuerzo y tener generosidad". De todos modos, apuntilló, que si después "hay otros que ponen otros intereses por delante de los generales o de los de España, tendrán que responder ellos", agregando que ese eje con PNV y Coalición Canaria "da el número suficiente" para alcanzar un "gobierno estable, para constituir una mesa con un PNV en la mesa, en la Presidencia o en la Vicepresidencia", porque los dos bloques "no suman por su lado solos, luego se tienen que sentar a dialogar, a hablar y a ser generosos".