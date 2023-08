Aláiz se estrenará en medio maratón sin renunciar a estar en París 2024 en 10.000 metros

León, 15 ago (EFE).- El subcampeón de España de 10.000 metros, Roberto Aláiz, se estrenará la próxima temporada en la distancia de medio maratón -21 kilómetros-, según ha confirmado a EFE, sin que ello suponga renunciar a sus aspiraciones de ganarse una plaza en la selección española en 10.000 metros para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Ya tenía pensado este salto, pero ello no impide que el gran objetivo siga siendo intentar estar en los Juegos Olímpicos porque aún me sigo sintiendo corredor de pista y no de ruta, pero creo que puedo compatibilizar ambas", aseguró el atleta leonés.

Aláiz tuvo que concluir, de manera anticipada, la actual temporada por la acumulación de cansancio que le supuso una fatiga "física y mental", según reconoció, lo que le hizo renunciar al último campeonato de España en Torrent (Valencia), después de haber disputado la Copa de Europa de 10.000 metros.

El discípulo de José Enrique Villacorta es consciente de la dificultad que entrañará lograr el registro que se requiere para ganarse el billete olímpico (27 minutos) algo que ve "imposible, en el momento actual, pero el objetivo también puede lograrse con una buena marca y logrando la puntuación necesaria".

Su debut en la próxima temporada y también el estreno en el medio maratón llegará en la cita que se disputa a finales de octubre en Valencia sobre un circuito que considera "idóneo" para lograr un buen registro en esta distancia donde sus expectativas son más a medio plazo. EFE

