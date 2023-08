Vox acusa a Chivite de trabajar para la "regresión total" de Navarra para "integrarla en Euskal Herria"

La portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti, ha asegurado que la candidata socialista María Chivite y sus socios "no están trabajando para el bienestar de los navarros" sino para "la regresión total de la sociedad navarra" para que "una vez arruinada, le sea más factible integrarla en Euskal Herria". "No le interesa más que el poder y el reparto de sillones", ha añadido. Por eso, ha destacado que su formación trabajará para "representar y defender los derechos reales de los navarros", denunciar "las injusticias sociales" y luchar para que "no se impongan ningún tipo de políticas lingüísticas ni ideológicas". De la misma manera, ha apostado por una "bajada drástica de los impuestos y del gasto político". En cambio, ha indicado que "apoyaremos cualquier iniciativa que suponga una mejoría para la vida y la economía de los navarros sin importarnos la procedencia de la misma". En su intervención en el debate de investidura de María Chivite, Nosti ha destacado que su partido "está ya en las instituciones en Navarra" a pesar de los "llamamientos" de Chivite para "evitar que nos votaran". Ha censurado que la candidata acuse a Vox de "un odio que sólo existe en su imaginación" mientras "pacta con un partido que ha demostrado con creces el odio a la raza humana" como EH Bildu. Nosti ha asegurado que la "ambición de poder" de Chivite es "desmedida" y ha reprochado que pacte "con los partidos perdedores de estas elecciones para seguir presidiendo este gobierno" pasando "por encima del partido que las ha ganado, UPN". Y la ha acusado de formar un gobierno junto con un partido "comunista", otro "separatista" y con el apoyo de una formación "abertzale, separatista y filoetarra". "Difícilmente se puede entender que semejante cóctel vaya a llevarnos a un avance social", ha afirmado. La portavoz de Vox ha asegurado que el próximo Ejecutivo foral va a intentar "imponer" el euskera y ha criticado el "gasto político" la estructura del Gobierno que incluye esta legislatura tres vicepresidencias, lo que conllevará, ha advertido, un aumento de impuestos que "están ahogando" a ciudadanía y empresas. Por otro lado, ha reprochado la "afición" de Chivite a la Agenda 2030 y su "religión climática" que "va a conseguir que el sector de la automoción en Navarra disminuya drásticamente, con el consiguiente desempleo". Igualmente, ha afirmado que ganaderos y agricultores "están padeciendo sus políticas dogmáticas medioambientales". En materia de infraestructuras, ha destacado que la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra "no se ha terminado y no sabemos cuándo será el inicio de la segunda". Maite Nosti ha acusado a Chivite de "no defender" a las fuerzas de seguridad "frente a los ataques separatistas", de "permitir el enaltecimiento del terrorismo" y la "humillación de las víctimas". Ha indicado, además, que los delitos en Navarra "están por encima de la media de España", que ha atribuido a la población de origen extranjero. Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno de Navarra no ha hecho "nada por fomentar la natalidad". "Los jóvenes, en su mayoría, acceden a puestos de trabajos temporales y en precario, que no les permiten independizarse, acceder a una vivienda y mucho menos pensar en formar una familia", ha lamentado. Igualmente, ha rechazado la "falta de protección de nuestros mayores" y las "trabas" a las familias "para elegir libremente la educación de sus hijos". En materia sanitaria ha asegurado que la situación es "totalmente deprimente", con "nula inversión", condiciones laborales "inadmisibles", listas de espera y "falta de médicos de atención primaria en los centros de salud rurales". Nosti ha reivindicado que "no sólo" el euskera forma parte de la cultura navarra y ha defendido que "muchas de nuestras tradiciones son indispensables para el mantenimiento de la economía por su repercusión turística y la gran cantidad de puestos de trabajo e ingresos que generan, como son la tauromaquia, la caza y la pesca". Tradiciones, ha dicho, que "no ha protegido de manera adecuada".