Sumar confirma contactos con Junts para formar una Mesa del Congreso "progresista" presidida por el PSOE

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha confirmado este lunes que está habiendo contactos con los independentistas de Junts para lograr que se configure una Mesa del Congreso de mayoría progresista que, en su opinión, debería estar presidida por el PSOE. Eso sí, en los pasillos del Congreso ha subrayado que estas negociaciones se están llevando a cabo de forma "discreta" porque considera que los acuerdos son más factibles en "conversaciones a puerta cerrada y de confianza mutua", evitando globos sonda. En una comparecencia ante los medios, Marta Lois ha recalcado que los ciudadanos ya votaron el 23 de julio y no fue para conformar una mayoría de PP y Vox, sino progresista y ahora toca que los representantes políticos "hagan si trabajo" y alcance acuerdos en esa línea. Según ha explicado, "desde el minuto cero" Sumar se puso manos a la obra y está hablando con todos los grupos políticos, también con Junts, para ese primer objetivo de elegir el día 17 "una Mesa que represente lo que la gente ha votado", que es la mayoría progresista. Y, frente a quienes proponen ceder la Presidencia al PNV u otra minoría, Marta Lois ha remarcado que ese puesto debe corresponder a la primera fuerza progresista, en este caso el PSOE. EVITAR EL RUIDO INNECESARIO La diputada electa gallega ha mostrado su preocupación por el hecho de que haya grupos que prefieran "mantener un cierto ruido innecesario" y que eso dificulte el objetivo de afianzar la mayoría progresista. Aunque es consciente de la "complejidad" de estas negociaciones, también es partidaria de no perder el tiempo porque España no se puede permitir "más semanas de idas y venidas" y debe contar cuanto antes con un Gobierno progresista. Es sí, descarta una investidura este mes de agosto.