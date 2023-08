Sinner lidera la lista de Italia para la Copa Davis

Roma, 14 ago (EFE).- Jannik Sinner, número 6 de ránking mundial y flamante campeón del Masters 1.000 de Toronto, su primer título de esta categoría, liderará la lista de cinco tenistas italianos que participarán en la fase de grupos de la Copa Davis que se disputará en Bolonia (Grupo A) del 12 al 17 de septiembre.

El capitán italiano, Filippo Volandri, confió de nuevo en el mismo quinteto que en la pasada edición para intentar superar la fase de grupos ante las selecciones de Chile, Canadá y Suecia.

Sinner, ya como número 6 del ránking tras su éxito en Canadá, algo que le coloca a un paso de la clasificación para las Finales ATP, será la mejor baza de una Italia que, además, cuenta con Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Fabio Fognini y Simone Bolelli.

Berretini, número 38 del ránking tras una temporada marcada de nuevo por las lesiones, confesó recientemente haber sufrido una fuerte depresión ligada a no poder rendir en la pista.

"Porque en el fondo, incluso cuando estoy cansado, jugar al tenis es una de las cosas que me mantienen con vida. No poder hacerlo en citas importantes me introdujo en la oscuridad. Y la oscuridad parece no tener fin, parece tragarte porque en lugar de quedarte quieto y negarte el aliento, te cavas un abismo", desveló en una reciente entrevista con el 'Corriere della Sera'.

El tenista romano, primer italiano en llegar a una final de Wimbledon, quiererecuperar poco a poco el nivel que en 2021 le llevó a centrar todas las miradas del tenis a nivel mundial.

Volandri, por su parte, lamentó tener que dejar de nuevo fuera de la convocatoria a Lorenzo Sonego.

"Me hubiera gustado tener la oportunidad de llevar a seis jugadores porque Lorenzo Sonego forma parte del equipo a todos los efectos, pero el reglamento dicta que sólo puedes traer a cinco", declaró el capitán 'azzurro'.

"Estoy realmente satisfecho con el rendimiento que están dando sobre el cemento norteamericano. Tenemos un grupo complicado, pero estaremos preparados. Nuestro objetivo es volver a clasificarnos para la fase final de Málaga", añadió.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la final a ocho del campeonato, que se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga del 21 al 26 de noviembre. EFE

