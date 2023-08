Paulo Fonseca pide al Benfica y al Braga que no negocien traspasos con clubes rusos

Lisboa, 14 ago (EFE).- Las supuestas negociaciones de jugadores del Benfica y del Sporting de Braga con clubes rusos fueron criticadas por el entrenador Paulo Fonseca, quien aseguró que el dinero de esos traspasos "goteará con la sangre de los niños que mueren cada día" en Ucrania por la guerra.

Fonseca, tricampeón de Ucrania con el Shakhtar Donetsk y actual técnico del Lille francés, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que repudió los contactos entre los clubes de su país y los de Rusia y lanzó "un llamamiento" para que lo reconsideren.

"Durante esta última semana he leído que el Benfica y mi Braga están considerando vender a Chiquinho y Tormena a clubes rusos (...) NO QUIERO CREER. Me niego a hacerlo", escribió.

Según informaciones de la prensa portuguesa, el Benfica ha recibido ofertas del Dinamo de Moscú por el centrocampista portugués Chiquinho, mientras que el defensa brasileño Tormena está cerca de incorporarse a la plantilla del Krasnodar.

El entrenador del Lille se ha mostrado incrédulo ante las noticias porque el Benfica "ha llevado a cabo campañas de ayuda ejemplares en Ucrania desde el comienzo de la guerra", mientras que el Braga, donde pasó una exitosa temporada, está "dirigido por personas sensibles y con corazones enormes".

Fonseca, de 50 años, mencionó en su texto el reciente caso del Sassuolo italiano, que rechazó la venta de un jugador a un club ruso, y pidió que los dos clubes portugueses hagan lo mismo.

"Me enorgullece pensar que 'mi mundo' sigue siendo un ejemplo. Hago un llamamiento al Benfica y a mi Braga para que sigan este ejemplo", escribió.

Porque "cada día Rusia sigue matando gente y especialmente niños inocentes, quizás algunos de ellos en casa mientras ven un partido de fútbol", señaló.

"Una cosa sé, si el Benfica y mi Braga cierran acuerdos con clubes rusos, ese dinero goteará con la sangre de los niños que mueren cada día en Ucrania. Y muchos de esos niños amaban el fútbol", concluyó.

Paulo Fonseca estuvo tres temporadas al frente del Shakhtar Donetsk, con el que ganó tres ligas, tres copas y una Supercopa de Ucrania, y su pareja es ucraniana.

Además, tanto Fonseca como su familia se encontraban en Kiev cuando Rusia empezó su invasión el 24 de febrero de 2022, y consiguieron salir gracias a una operación de repatriación de las autoridades portuguesas.

Tanto el Braga como el Benfica han realizado traspasos a clubes rusos en los últimos tiempos.

En julio, los "bracarenses" vendieron al brasileño Guilherme Schettine al FK Ural, mientras que las "águilas" traspasaron el pasado enero al argentino Germán Conti y al portugués Tomás Tavares al Lokomotiv y al Spartak de Moscú, respectivamente. EFE

mc/cch/og