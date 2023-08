Nadia Calviño: Tendría que ser una persona del PSOE quien presida el Congreso

Madrid, 14 ago (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, ha defendido este lunes que una persona del Partido Socialista sea la que presida la Mesa del Congreso la próxima legislatura, aunque ha insistido en que todavía quedan cuatro días para la constitución de las Cortes y en que las negociaciones están en marcha.

Calviño ha respondido así en una entrevista en TVE, recogida por EFE, al ser preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en las que abogaba por que el Congreso estuviera presidido por "un diputado o diputada del PNV".

"En mi opinión tendría que ser una persona del PSOE, pero insisto en que las negociaciones están en marcha" y todavía "quedan cuatro días" hasta que se constituyan las Cortes, ha señalado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones.

Tras recalcar que "es el momento de los partidos políticos" y que se están produciendo "negociaciones constantes", Calviño ha confiado en que la Mesa del Congreso la represente "una mayoría progresista".

Ha evitado aclarar quién será el candidato socialista para presidir la Cámara Baja, al indicar que si no lo ha dicho el partido, no lo va a decir ella. "La discreción está siendo la pauta y yo creo que, en general, en la vida política no viene mal la discreción", ha zanjado.

Sobre si contempla una repetición electoral, ha dicho que "no es deseable en absoluto" y que, por tanto, hay que tratar de evitarlo. "Los ciudadanos han hablado, votado y ahora es el momento de los partidos políticos de hacer su trabajo, que es llegar a acuerdos y permitir que salga adelante una nueva legislatura", ha añadido. EFE

eaa/ros