El BNG ve una propuesta "llamativa y estrambótica" que el PNV pueda presidir la Mesa del Congreso

El diputado del BNG Luis Bará, ha reconocido que, en el marco de "un periodo festivo", se pueda dar pie a "propuestas llamativas o estrambóticas" como que el PNV presida la Mesa del Congreso, tal y como afirmó el presidente canario, Fernando Clavijo. A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa sobre este asunto, el nacionalista ha señalado que la sugerencia de Coalición Canaria es "una ocurrencia, una idea más como muchas". En todo caso, ha remitido la opinión del Bloque en esta materia a declaraciones del diputado en el Congreso, Néstor Rego, por ser "el que está en el día a día de las negociaciones". Sobre la posición del BNG ante la investidura, el viceportavoz popular, Alberto Pazos, ha dicho que le parece "un 'deja vú'" escuchar a Néstor Rego "asegurando que el BNG no va a firmar cheques en blanco" con los socialistas. "Queremos dejar claro que una cosa es que el BNG esté dispuesto a tragar con sus engaños y otra es que Galicia esté por la labor de hacer lo mismo, que ya les digo que no", ha aseverado. Asimismo, ha asegurado que los populares gallegos serán "igual de exigentes" ante cualquier Gobierno que se forme en Madrid", ya que están "al servicio de la ciudadanía gallega". ANIMA A FEIJÓO A PRESENTARSE En este contexto, Alberto Pazos ha vuelto a animar al líder de los populares a presentarse a la investidura ante una alternativa que ve "muy preocupante" y que negocia con "un partido liderado por una persona condenada por secuestro" y con los "encabezados por Marta Rovira, prófuga de la justicia, y Puigdemont, que tiene su residencia fijada en Waterloo". Además, el popular ha defendido que cuando "se va intentar una investidura", además de "tener los apoyos", también es "muy importante" saber "cuál es el coste de esos apoyos". Por eso, cree que Feijóo debe presentarse, tal y como hicieron "todos los candidatos que ganaron las elecciones en las generales durante toda la democracia española". "Siempre fue así. Claro que debe hacerlo, entre otras cosas, porque la alternativa es muy preocupante", ha insistido. "Los tiempos políticos están cambiando, pero hasta el punto de considerar normal que la investidura se negocie fuera de nuestro país con prófugos de la justicia... Es difícil de entender para la mayoría de los electores", ha reflexionado. En este contexto, ha reiterado que espera que Feijóo "intente" la investidura "si es invitado por el rey a hacerlo" y ha expresado que "espera que lo consiga", porque no ve "otro candidato que cuente con más y mejores apoyos para constituir un gobierno para aportar seriedad y estabilidad" al país. INSTA A SÁNCHEZ A "ACEPTAR SU DERROTA" Ante esta situación, Pazos ha asegurado que "mientras intentan dar clases de pulcritud democrática", tal vez "sea el momento de que alguien en el PSOE ponga un punto de cordura y le diga a Sánchez que acepta su derrota". "España no puede asumir los cheques con los que pretende comprar su investidura", ha manifestado. También este lunes, a preguntas de los medios en rueda de prensa, el diputado del PSdeG Julio Torrado ha manifestado que fueron los ciudadanos los que "definieron que el gobierno progresista fue un gobierno que merece otra oportunidad". "Los gobiernos de ultraderecha y de la derecha que le hace caso a Vox no van a tener la oportunidad de llegar al Gobierno. Confiamos desde Galicia en que vamos a tener un gobierno de progreso liderado por el PSOE, que es quien tiene que liderar los procesos de acuerdos", ha relatado.