Djokovic define merecido el título de Alcaraz en Wimbledon y promete batalla en Cincinnati

Chicago (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que regresa a Estados Unidos para disputar el Masters 1.000 de Cincinnati, reconoció los méritos del español Carlos Alcaraz por ganarle en la final de Wimbledon, su último partido, y destacó que regresa al cemento estadounidense con máximas motivaciones tras dos años de ausencia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

"No es el primer partido ni el último que perderé, así que lo superé en un día. Necesité un buen descanso, tiempo con mi familia, y es lo que hice. Obviamente tengo remordimientos por no aprovechar mis oportunidades en esa final", dijo Djokovic en Cincinnati al volver a analizar la final perdida en Wimbledon contra Alcaraz.

"Estuve un set arriba y tuve algunas bolas de set en el segundo y sentí que estaba cerca de tomar ventaja. Fue un partido igualado, muy merecido por su parte, porque para ganar jugó mejor en los momentos importantes. Es lo que dije tras la final. Creo que ganó con mérito y eso es todo, sigo adelante", agregó.

El serbio, número dos del mundo, debutará el miércoles en Cincinnati contra uno entre el español Alejandro Davidovich Fokina y el argentino Tomás Etcheverry.

No juega en Cincinnati desde 2019 y no disputa un torneo en Estados Unidos desde el US Open de 2021. En estos dos años, no ha podido acceder al país norteamericano por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

Esas restricciones se han levantado el pasado abril y Djokovic se prepara para disputar el Masters 1.000 de Cincinnati y, a continuación, regresar a Flushing Meadows para el Abierto estadounidense.

"Tengo que seguir y encontrar motivaciones por lo que se viene y por los desafíos que tengo por delante, es por eso que estoy aquí. Si no estuviera motivado, no estaría aquí. Después de muchos años de tenis profesional, creo que tengo posibilidad de elegir jugar los torneos que realmente quiero", afirmó.

"Y quería estar aquí en Cincinnati y en el Abierto de Estados Unidos", subrayó.

"Hace dos años que no iba a Estados Unidos, así que estoy obviamente ilusionado y estaba ansioso por venir. No juego en Cincinnati desde 2019, es bonito estar de vuelta", concluyó el serbio. EFE

am/hbr