Chivite (PSOE) defiende un Gobierno de "progreso" en Navarra frente a la "involución de las derechas"

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este lunes en el inicio del debate de su investidura la constitución de un Gobierno de "progreso" en Navarra frente a un contexto de "involución que viene de formaciones de derechas que ya están actuando con recortes de derechos". Chivite ha señalado ante el pleno del Parlamento que acude a la investidura con un acuerdo de programa suscrito entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y ha dado el agradecimiento a estos grupos "por el trabajo, arduo y complicado, pero, como suele decirse, bien está lo que bien acaba". La candidata socialista ha señalado que "este acuerdo parte de un compromiso con la ciudadanía que, en las pasadas elecciones del 28 de mayo, apoyó que una mayoría parlamentaria estuviera representada por formaciones progresistas". "Con ese pronunciamiento, y siendo la candidata de la formación progresista más votada, me comprometí a trabajar para construir un nuevo gobierno de progreso para esta comunidad. Y me comprometí también a presentarme a un proceso de investidura, compromisos ambos que hoy cumplo trayendo a esta Cámara tanto el acuerdo como mi candidatura a la Presidencia. Cumplo con la palabra dada y asumiendo la palabra que la ciudadanía expresó en las urnas", ha dicho. Además, antes de entrar a explicar las líneas programáticas y ejes del acuerdo de Gobierno, Chivite ha señalado que el contexto actual es de "emergencia democrática por la amenaza de involución que viene de formaciones de derechas que ya están actuando con recortes de derechos y llevando a las políticas públicas el negacionismo de la violencia de género, del cambio climático y de la diversidad, por citar solo algunos ejemplos". Según Chivite, "la ciudadanía está lanzando, en los últimos procesos electorales que hemos tenido, un claro mensaje que es prepolítico, y del que todas las formaciones con representación institucional deberíamos tomar buena nota". "La ciudadanía ha votado mayoritariamente convivencia. Ha votado respeto e integración de la pluralidad y la diversidad. Ha votado avanzar. Ha votado sí a los derechos, no a los retrocesos. Ha votado por una Navarra foral dentro de una España que avance en el marco de las autonomías que la propia Constitución contempla", ha asegurado. La candidata ha defendido que "avanzar en un modelo descentralizado de Estado, en modelos eficaces de cogobernanza, es una necesidad que la ciudadanía ha trasladado para que este proyecto de país siga adelante sin tensiones territoriales ni amenazas para la convivencia común". María Chivite llega al debate de investidura con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que suman 21 de los cincuenta escaños del Parlamento de Navarra, por tanto, sin mayoría absoluta. No obstante, EH Bildu ha decidido abstenerse para facilitar su investidura. En la primera votación de la investidura, fijada para este lunes a la tarde, se requiere la mayoría absoluta, por lo que Chivite tendrá que esperar al martes por la tarde a la segunda votación, en la que es suficiente la mayoría simple, para ser investida.