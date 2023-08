Calviño rechaza que el PNV presida el Congreso y defiende que sea alguien del PSOE

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, ha apostado este lunes por que la Presidencia del Congreso sea para el PSOE, rechazando la propuesta de Coalición Canaria de que el puesto fuera para el PNV. "En mi opinión, tendría que ser una persona del PSOE", ha manifestado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. La ministra, que no milita en el partido pero pertenece al ala socialista del Gobierno de coalición, ha mostrado su preferencia "a título personal". Según ha expresado Calviño, las negociaciones tanto para la Presidencia de la Mesa del Congreso como para la investidura "están en marcha", ya que "todo está relacionado" e insiste en que quedan cuatro días para la constitución de las Cortes y eso "da para mucho". "Si hay voluntad de que se llegue a ese acuerdo, el jueves tendremos una Mesa del Congreso con mayoría progresista", ha insistido, aunque no ha especificado quién va a ser el candidato del PSOE a la Presidencia de la Mesa porque desde la formación socialista la pauta es la "discreción" y el "diálogo". Calviño ha insistido en que cada partido está reflexionando sobre "cómo quieren posicionarse" ante una eventual investidura y confía en la conformación de un Gobierno liderado por el candidato socialista, Pedro Sánchez, ya que una repetición electoral no sería "deseable en absoluto".