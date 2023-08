Bendodo percibe investidura de Chivite como "el engaño de Sánchez a los españoles": "Navarra gracias a herederos de ETA"

El coordinador general del Partido Popular y diputado electo en el Congreso por la circunscripción de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes en el inicio del debate de investidura de Maria Chivite como presidenta de la Comunidad Foral de Navarra que "hoy empieza la investidura de la presidenta Chivite en Navarra y hoy se confirma el engaño de Pedro Sánchez a todos los españoles" tras poner de manifiesto que el Partido Socialista se hará con la presidencia de Navarra "gracias al apoyo de los herederos de ETA". En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a la Feria de Málaga, Bendodo ha considerado que la jornada, más allá de la fiesta local, "no es cualquier día" por ese evento político donde ha remarcado que la posible presidencia de Navarra en manos de la socialista María Chivite se asienta sobre "el apoyo necesario de los herederos de ETA, con el apoyo necesario de Bildu". El coordinador nacional del PP ha sostenido que "Sánchez ese pacto lo ha estado ocultando de forma vergonzante toda la campaña electoral", consideración a partir de la cual se ha preguntado "si no hay ningún socialista que se avergüence de ese pacto que se va a producir en el día de hoy y mañana" para el gobierno de una Comunidad, ha insistido, "gracias al apoyo de los herederos de ETA". "Ya sacaron la Guardia Civil de las carreteras de Navarra y no sabemos cuál sería la siguiente concesión", ha esgrimido Bendodo sobre la repercusión que pueda tener ese acuerdo en la Comunidad Foral en forma de cesión de competencias por parte del Estado. "Se avergonzaron de ese pacto y por eso lo ocultaron durante la campaña y lo han confirmado en el día de hoy", ha proseguido argumentando Bendodo, quien ha colegido de su razonamiento que "denunciamos, evidentemente, ese retroceso democrático que se va a producir en la Comunidad Foral de Navarra".