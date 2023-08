Setién: "Se nos ha escapado un punto en una jugada en la que hemos hecho errores"

Vila-real (Castellón, España), 13 ago (EFE).- El entrenador del Villarreal, Quique Setién, lamentó este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Betis, que se les escapara un punto en el último minuto del encuentro y en una acción en el que cometieron varios errores defensivos.

"La verdad es que estaba advirtiendo en esa recta final. Con los cambios, habían sacado gente fresca y jugadores peligrosos, por lo que veía el peligro. Han conseguido salir dos o tres veces y superar nuestro dominio", indicó.

"Al final ha llegado esa jugada en la que con ocho jugadores en el área y ellos sólo dos, no hemos sabido defenderla. Creo que fuimos superiores en la segunda parte, pero es verdad que nos ha faltado inspiración para gestionar mejor el balón en los últimos metros. Los hemos tenido metidos en su campo en la segunda parte, pero al final no ha podido ser", añadió.

"El partido ha estado igualado, la primera parte más de ellos y la segunda nuestra. Nos hubiera gustado tener más control de balón, pero no hemos estado finos. Hay jugadores que están espesos y les falta lucidez. Me da la sensación que no hemos estado bien ubicados, y que nos hemos precipitado. Nosotros somos un equipo más creativo que defensivo, por lo que necesitamos tener más control para que el partido esté más controlado", admitió.

El técnico cántabro salió en defensa del joven meta Jörgensen, cuyo mal saque de puerta propició la jugada del 1-2.

"Es mejor que me increpen a mí que le increpen a él. Lo ha hecho muy bien. Tenemos mucho trabajo hecho en la salida de balón y hay que tener control siempre. Estas situaciones le pueden poner nervioso, pero la culpa es mía. Yo le digo que tiene que hacer eso", señaló.

"Es verdad que en la del gol podía haber esperado más, pero él tiene toda la libertad para tomar las decisiones que crea oportunas. A veces no es culpa de él, porque los compañeros no se ofrecen como deberían. Pido que le apoyen porque es un portero extraordinario y nos va a dar mucho", aseguró.

Por último dijo que no pide nada al club en lo que resta de mercado. "Estoy contento con lo que tengo y creo que nos van a dar muy buen rendimiento. Creo que hay que esperar y sacar conclusiones cuando avance el campeonato", finalizó. EFE

