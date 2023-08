Sáenz de Buruaga: Cantabria tiene un Gobierno firme y no va a tolerar un trato desigual

Cabezón de la Sal, 13 ago (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reivindicado que la región "no aceptará tutelas", "injerencias" ni "desventajas" respecto a otras comunidades del resto de España.

"Cantabria tiene un Gobierno firme que no va a tolerar un trato desigual (...) no es posible ser libre si no somos iguales", ha afirmado la presidenta popular en su discurso con motivo del Día de Cantabria, que se ha celebrado como cada año en Cabezón de la Sal y en el que ha puesto en valor la acción del Ejecutivo en sus primeros meses de actividad.

Sáenz de Buruaga se ha referido así a una posible "quita de deuda" o una "financiación autonómica a la carta" que beneficie a otras comunidades, un punto en el que ha pedido a las fuerzas políticas del Parlamento de Cantabria (PRC, PSOE y Vox) "unidad" para "reivindicar lo que es justo".

"Cantabria es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro", ha afirmado la popular, quien ha advertido de que no permitirá "privilegios" de unos territorios frente a otros.

También ha pedido unidad frente a una "errática política energética" del Gobierno, ha dicho, o la legislación en materia de vivienda o la protección del lobo, que Sáenz de Buruaga ha calificado como injusta. "La lista es demasiado larga", ha asegurado.

"Nuestra valía y fuerza pueden contribuir a hacer una España mucho mejor", ha opinado la popular, quien ha considerado que "la España solidaria de cooperación y esfuerzos comunes es la España en la que la mayoría queremos vivir".

La presidenta cántabra también ha dicho que "gobernar no es cosas de colores políticos ni de filias y fobias" y ha apelado "a la colaboración institucional" con el Ejecutivo de la nación y el resto de administraciones.

En este sentido, ha anunciado que su Ejecutivo ha dado el "primer paso" para convertir a la Residencia Cantabria en un centro de investigación biomédica, pidiendo una reunión al Ministerio de Inclusión para hablar de ese proyecto "estratégico" para la región.

Ha destacado también que en sus primeros meses de gobierno el PP ha continuado con "los proyectos que son buenos para Cantabria", aunque ha afirmado que su Ejecutivo les está dando un nuevo impulso. "Nadie hizo más en menos tiempo", ha asegurado.

"Se empieza a sentir el cambio", ha afirmado la presidenta cántabra, quien ha avanzado que el Ejecutivo "ya trabaja en la reforma fiscal" para una reducción de los impuestos en la comunidad. EFE

