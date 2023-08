Rovira (ERC) prioriza la "fuerza conjunta y necesaria" con Junts para negociar la investidura

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado que priorizan el entendimiento estratégico con Junts y que no quieren renunciar a la "fuerza conjunta y necesaria" de 14 diputados independentistas para negociar la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez. Rovira lo ha dicho en Twitter y ha adjuntado la noticia de 'La Vanguardia' de este domingo según la cual Junts ve inviable un frente común con los republicanos. Ha señalado que, desde su partido, "14 (diputados) coordinados estratégicamente pesan más que 7 por cada lado" y ha añadido que tanto el PSOE como Junts ya conocen la posición de ERC. También ha tachado que esta legislatura la Mesa del Congreso haya "vetado el catalán", no haya permitido la investigación del espionaje de Pegasus y que haya atascado la tramitación de la ley de la amnistía, ha dicho. Rovira se ha reafirmado en lo que ya dijo el 2 de agosto: "El PSOE no puede dar por descontados los votos de ERC".