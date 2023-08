Rafa Benítez: “Osasuna aprovechó sus fortalezas”

Vigo (España), 13 ago (EFE).- Rafa Benítez, entrenador del Celta, achacó la derrota de su equipo este domingo frente al Osasuna a que todavía no tienen “la compenetración” que, a su juicio, sí exhibió el conjunto rojillo en Balaídos.

“Nos hemos enfrentado a un equipo compenetrado y muy organizado, y nosotros ahora mismo somos un equipo que carece de esa compenetración. Esos detalles se han podido ver. Osasuna es un equipo fuerte, que saca centros y remata mucho. Eso lo sabíamos, pero es fácil decirlo y difícil hacerlo”, afirmó en rueda de prensa.

Benítez no cree que su equipo haya sufrido “mucho más” por la banda izquierda, donde apostó de inicio por el argentino Franco Cervi como lateral en vez de Manu Sánchez, uno de los fichajes veraniegos.

“Ellos han aprovechado sus fortalezas y su compenetración haciendo buenos movimientos. Pero no tengo la sensación de que haya sido más en ese puesto que en otros. Manu va a ser importante para nosotros, pero Cervi trabaja muy bien y es muy positivo para el grupo”, explicó.

El técnico celeste insistió en que a su equipo le falta la “compenetración” que sí tiene el bloque de Jagoba Arrasate, y confesó que tienen “una serie de carencias” que pueden mejorar “con trabajo” pero otras requerirán ir al mercado de fichajes.

En este sentido, cuestionado por si el internacional sub-21 Gabri Veiga ha jugado su última partido con la camiseta celeste, Benítez dijo que “no” puede responder a esa pregunta.

“Le he preguntado si estaba bien y me ha dicho que sí, por eso lo he puesto a jugar. Nosotros no controlamos el mercado. El hecho de que el mercado esté abierto cuando ya estamos en competición no se soluciona a pesar de que los entrenadores nos quejamos todos los años. Tenemos que asumirlo, pero es un poquito extraño”, afirmó. EFE

