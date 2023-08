Patxi López acusa a Feijóo de "ejercicio de oscurantismo" por no publicar sus ingresos y critica sus pactos con Vox

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "ejercicio de oscurantismo" por no presentar su declaración de bienes e ingresos ante el Senado, como le han pedido desde la Cámara Alta, al tiempo que ha criticado los pactos que han realizado los 'populares' con Vox. "Feijóo nos ocultó su relación con un narco hablándonos de un contrabandista y ahora nos oculta cuáles son sus verdaderos ingresos, cuál es su verdadero patrimonio. Él dijo que cuando saliera del Senado iba a presentar públicamente su declaración de bienes de ingresos y no lo ha hecho", ha afirmado el socialista en declaraciones remitidas a los medios. Por ello, ha considerado que Feijóo "mintió en un ejercicio de oscurantismo que es absolutamente inaceptable en política". "Y ahora pretende recoger su acta de diputado y seguimos sin saber qué es lo que recibe del Partido Popular, qué es ese sobresueldo, si cobra algo más", ha añadido López, para quien los ciudadanos "no se merecen este ejercicio permanente de mentiras y de oscurantismo". En cualquier caso, el dirigente socialista ha afirmado que "lo único que no puede ocultar (Feijóo) es que todas las decisiones que ha adoptado están haciendo mucho daño a mucha gente, porque todas ellas han sido pactar con Vox para hacer las políticas de Vox". En este sentido, ha lamentado que "allí donde gobiernan" ambas formaciones "la lucha contra la violencia machista se ha debilitado porque han intentado mezclarla para diluirla con otras violencias". "Se han llegado incluso a negar minutos de silencio y esto hace mucho daño a las víctimas de esa violencia. Se está retrocediendo en la lucha contra la igualdad", ha alertado. López también ha hecho referencia a la desaparición de departamentos, consejerías y concejalías "que luchaban contra esas desigualdades". "Y ahí quién pierde y a quién se hace daño es a las mujeres", ha apostillado. Además, se ha referido a la intención de ambos partidos de derogar las leyes trans y las leyes LGTBI, y ha criticado la desaparición de las banderas arcoiris, lo que, a su juicio, "desprotege" al colectivo LGTBI "haciendo mucho daño a estas personas". "Se habla ya de derogar leyes de memoria democrática que estaban ayudando a familias a encontrar los restos de sus seres queridos para poderlos honrar como se merecen. Y eso hará daño a mucha gente que todavía tiene muchas heridas abiertas", ha añadido. También ha hecho alusión a "cómo se niega la lucha contra el cambio climático", lo que "está haciendo daño a todos" y ha denunciado que donde PP y Vox "han llegado a gobernar se han subido el sueldo y esto es muy significativo de lo que es el Partido Popular y sus pactos con Vox". "Por eso los socialistas lo que vamos a hacer es poner en marcha un Gobierno para, justo lo contrario: luchar contra la violencia machista, luchar contra las desigualdades, luchar en favor de los derechos y las libertades de la mayoría de la ciudadanía de España. Y esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en las próximas semanas", ha zanjado.