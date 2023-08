Néstor Rego reivindica el papel del BNG en la próxima legislatura: "Va a ser necesario, los números están muy ajustados"

El diputado electo del BNG, Néstor Rego, ha reivindicado el papel de la formación nacionalista en la próxima legislatura, ya que, ha asegurado que va a ser "necesario en muchas ocasiones, porque los números están muy ajustados". En una entrevista en RNE Galicia recogida por Europa Press, Rego ha reconocido que del anterior acuerdo de investidura solo se cumplió una parte, con compromisos como "el descuento de la AP-9, los trabajos de regeneración de la ría de O Burgo o la licitación de la conexión ferroviaria del puerto exterior de A Coruña". Ahora, ha asegurado que el BNG quiere "mayores garantías de cumplimiento". De confirmarse un nuevo acuerdo de investidura, Rego ha afirmado que tendrá que "recoger medidas bien definidas" y con "un mecanismo de verificación". Con todo, ha señalado que "el mayor mecanismo de cumplimiento es que el voto del BNG pueda ser determinante de forma permanente". "Si esta legislatura sale adelante, el BNG va a ser necesario en muchas ocasiones, porque los números están muy ajustados. Que nuestro voto sea decisivo es una herramienta para obligar al Gobierno a cumplir", ha reivindicado. Así, ha defendido que el Bloque "nunca dio un cheque en blanco a nadie" y que su objetivo es "hacer que aquellas cuestiones que interesan a los gallegos, que puedan contribuir a que vivamos mejor, salgan adelante". En este contexto, ha señalado que lo que se pudo constatar durante los últimos cuatro años ha sido que "lo que fue inútil fue la presencia de 10 diputados del PP en el Congreso". ¿Qué fue más útil, el diputado del BNG o los 10 del PP?", ha cuestionado. NEGOCIACIONES En cuanto a las negociaciones para la investidura, Néstor Rego ha explicado que ha mantenido un primer encuentro con el PSOE centrado en la constitución del Congreso y la elección de la Mesa. Además, se han emplazado a partir del día 17 para comenzar a hablar de la investidura. Entre las demandas que mantendrán los nacionalistas, ha avanzado que el objetivo es que "la agenda gallega salga adelante", con cuestiones como "recuperar un déficit histórico de inversiones, equipamientos o infraestructuras", de las que ha destacado la "modernización de la red ferroviaria interna, revertir la crisis industrial y crear un juzgado de violencia de género en todas las ciudades". Sobre quién presidirá la Mesa del Congreso, Rego ha valorado que "lo importante" es que "refleje la macrorealidad política del Congreso", por lo que ha reconocido que "sería deseable que se avanzase también en el reconocimiento de que el Estado español, siendo plurinacional, también es plurilingüe, por lo tanto, que se fuera adaptando que los parlamentarios que así lo quieran puedan expresarse en su lengua". "Siendo una cuestión simbólica, también es innegable que tiene un simbolismo político muy grande", ha relatado. Asimismo, se ha mostrado "convencido" de que la izquierda tenga mayoría para formar la Mesa. "Dependerá del conjunto de las fuerzas políticas que quieren que haya una alternativa actúen en esa dirección con coherencia", ha asegurado antes de añadir que para él sería "lo lógico". FEIJÓO Por otra parte, ve "evidente" que Alberto Núñez Feijóo no logrará los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno. "Él insiste erre que erre", ha expuesto Rego, que ha recordado que "ganar las elecciones implica tener los apoyos suficientes para gobernar", algo que, en su opinión, "es claro que no los tendrá". El diputado nacionalista también cree que una repetición electoral llevaría "a un resultado distinto" que "no sería bueno para la ciudadanía". "Corresponde un máximo esfuerzo de diálogo y de negociación para que pueda haber legislatura", ha reiterado.