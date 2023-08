El PSOE gallego afea a Rueda "marear" con las elecciones gallegas y "llamar" al voto de la ultraderecha para el PP

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha exigido al PPdeG "la misma certeza" que los socialistas muestran con su proceso de primarias y afea que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, "maree la perdiz" con la convocatoria de elecciones autonómicas, así como que "llame al voto de la ultraderecha" para los 'populares'. El líder de los socialistas gallegos ha acudido este domingo a la Festa do pulpo de O Carballiño (Ourense), donde ha instado al Gobierno gallego a ocuparse del interior de la comunidad, "que se está desangrando". "Galicia tiene dos realidades, no solo es el mar, no solo las áreas metropolitanas urbanas, también está el interior, que se está desangrando. Es necesario un reequilibrio con apuestas por políticas públicas que revitalicen económica, social y demográficamente una población, que es la mayoría del territorio, y que está desapareciendo", ha defendido. Por eso, "hace falta que el Gobierno gallego preste más atención a los centros de salud, transporte, centros educativos, tras 138 colegios cerrados desde que gobierna el PP en Galicia", ha señalado. Formoso se ha referido también al proceso de primarias en el PSdeG, del que no ha avanzado nada y respecto al que tampoco ha confirmado si presentará su candidatura, pero en cuanto al que se ha mostrado "tranquilo". "Tenemos claro el camino, tenemos las fechas fijadas para decidir el candidato a la Xunta. Estamos tranquilos. Habría que exigirle la misma certeza a un presidente de la Xunta que lleva semanas mareando la perdiz --respecto a una posible convocatoria de elecciones autonómicas--", ha afeado. Considera el socialista que tanto Rueda como el PPdeG están "ciertamente nerviosos" después de "decir una barbaridad tan grande como la que dijo la semana pasada", llamando "al voto de ultraderecha a incorporarse al PP". "Rueda aspira a todos los votos, incluidos los de los que niegan la violencia de género, el cambio climático, los que llamaban a la sociedad a no vacunarse con la Covid. Muestra una desesperación clara. Sabe que esta vez va a haber un cambio de gobierno en Galicia", ha afirmado. Durante la visita al municipio ourensano, Formoso ha coincidido con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, con la que ha compartido un rato de charla. Precisamente respecto a las elecciones del 23 de julio, Formoso ha indicado que "la sociedad habló claro, no quiere a la ultraderecha". "Por eso preocupan tanto las declaraciones de Rueda. Es como decirle a la gente que vale todo. En el Partido Socialista nos queda claro que no todo vale", ha concluido.