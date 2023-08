El Mirandés estrena su nuevo proyecto ante la ilusión del Alcorcón

Burgos/Alcorcón (Madrid), 13 ago (EFE).- El Mirandés, con un plantel muy renovado, y el Alcorcón, que mantiene el bloque del pasado curso tras el ascenso, cierran la jornada inaugural de Segunda con un partido en el que quieren comenzar sumando tres puntos y buscar el primer triunfo de una temporada en la que comparen objetivo, la permanencia.

El conjunto burgalés llega a este inicio con un nuevo proyecto construido desde abajo y con otra dirección deportiva. A los mandos del equipo está Alessio Lisci, que deberá de nuevo repetir la hazaña de cada temporada, reconstruir un equipo desde cero y conectar con la afición de Anduva.

Las sensaciones del vestuario rojillo de cara al debut son buenas. De hecho, la joven plantilla demostró durante la pretemporada las ganas de competir pero ahora cuando llega la hora de la verdad hay que demostrarlo y por ello Lisci recordó en la previa del duelo que "los inicios siempre cuestan un poco".

La historia en este sentido no apoya al Mirandés, pues en sus últimos diez años no ha ganado nunca en la primera jornada. Sin embargo no es una excusa para el italiano, que saldrá "a ganar el partido y hacerlo lo mejor posible".

Por ello, el técnico romano quiere que se vea un Mirandés "con identidad y dinámico teniendo mucho cuidado con las pérdidas de balón".

A falta de que puedan llegar más incorporaciones hasta el cierre del mercado estival, el equipo espera que lleguen dos o tres jugadores más "importantes". Sin embargo, aún faltan varios jugadores por inscribir a falta de papeleo, ya que el propio Liesci confesó que no se debe a un tema económico.

Enfrente está el Alcorcón, que mantiene la base de la plantilla del pasado curso aunque hasta el momento ha incorporado seis jugadores nuevos con los que espera ser competitivo en una categoría que conoce bien su técnico, Fran Fernández, artífice de los éxitos recientes del conjunto alfarero.

El equipo madrileño afronta este inicio de curso con apenas cuatro semanas de trabajo pero tras completar una pretemporada muy buena en la que ha logrado dejar su portería a cero en seis partidos con un balance de cuatro victorias y dos empates y nueve goles a favor y ninguno en contra.

En cuanto al once titular, Fran Fernández, que tiene a todos sus jugadores disponibles, podría optar por situar en la punta al delantero Koldo Obieta como máxima referencia ofensiva junto con Christian Borrego 'Chiki', que tras la buena temporada realizada la pasada campaña con la camiseta amarilla podría debutar en la categoría de plata.

Alineaciones probables:

Mirandés: Ramón Juan; David Vicente, Sergio Barcia, Diego Moreno, Barbu, Gabri, Reina, Álvaro Sanz, Alan Godoy, Iosifov, Carlos Martín.

Alcorcón: Jesús Ruiz; Iago López, Babin, Javi Castro, Morillas; Artola, Mosquera, Yan Eteki, Bustos; Koldo Obieta, Chiki.

Árbitro: González Diaz (comité asturiano)

Estadio: Municipal de Anduva

Hora: 19:00. EFE

