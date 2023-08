Clavijo, sobre el voto de CC para formar Gobierno: "No estamos ni con unos ni con otros. Estamos con Canarias"

El presidente de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha afirmado respecto a las conversaciones para que su diputada, Cristina Valido, apoye a un partido u otro de cara a la formación del Gobierno de España, que su partido no está "ni con unos ni con otros". "Estamos con Canarias", ha dicho para vincular su voto al cumplimiento de la Agenda Canaria y a los compromisos sociales. En una entrevista a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, el también presidente de Canarias ha señalado que, en cuanto a las conversaciones con el PP --partido con el que gobierna en el archipiélago--, la salida de Vox de la posibilidad de entrar en el Ejecutivo "ha sido un antes y un después". "Vox representa todo lo que nosotros no queremos para Canarias. Ni el centralismo, ni el retroceso en políticas sociales, de respeto al género, a la libertad sexual o a la propia autonomía de Canarias para tomar sus propias decisiones", ha aseverado. Por ello, ha señalado que CC centrará la negociación con el PP en los compromisos "que se deben adquirir con Canarias", recordando que las islas tienen el mayor paro juvenil, los salarios más bajos o unos índices de pobreza importantes, "y necesitamos que el Estado contribuya y colabore para poder corregir esos indicadores y no estar condenados a esa falta de entendimiento. "En eso se basa nuestra Agenda Canaria", ha recordado. Clavijo ha explicado que CC no está ni con el PP y con el PSOE, "estamos con Canarias", por lo que no ha excluido que se puedan producir también conversaciones con los socialistas. "Nosotros no estamos ni con unos ni con otros --ha dicho--, estamos con Canarias. A partir de ahí, hemos colaborado históricamente colaborado con gobiernos de Zapatero, Aznar o el propio Pedro Sánchez". Aquí, ha apuntado que el último acuerdo fue alcanzado en los presupuestos del 2023, "donde conseguimos corregir injusticias como la del transporte gratuito". "Por lo tanto, estamos con Canarias y lo que queremos es que a Canarias se le respete, que haya Gobierno y que ese Gobierno sea estable y respetuoso con la Constitución", ha comentado.