Bordalás: "Lo que dice Xavi es una forma de justificar un empate con un plantillón"

Getafe (Madrid), 14 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de empatar 0-0 ante el Barcelona, que la opinión de Xavi Hernández -declaró que el producto de LaLiga es una vergüenza y que no se vio un partido de fútbol en el Coliseum- es una forma de justificar el pinchazo de su equipo en el Coliseum "con un plantillón"

“Son opiniones y no creo que Xavi le haga un favor a nuestra Liga cuando presumimos que es una de las mejores del mundo. La grandeza del fútbol es que un equipo pequeño plante cara al Barcelona y pueda conseguir la victoria. No lo comparto y es una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón. No lo comparto y no hace un favor a nuestra Liga”, dijo.

Preguntado por si el arbitraje pudo beneficiar al Getafe y por si las quejas de Xavi son justificadas, declaró no compartir “de ninguna manera” que se culpe a los colegiados cuando el que dirigió el Getafe-Barcelona -Soto Grado-, sacó muchas más tarjetas al conjunto azulón.

“No ha beneficiado a ningún equipo más que a otro. De hecho, la jugada más violenta del partido ha sido de uno del Barcelona. Lo dice para justificarse. No justificaría mi empate con el juego del rival. Es una gran falta de respeto”.

Asimismo, señaló estar muy “contento y satisfecho” con el gran partido que hizo el Getafe a pesar de las “adversidades” que tuvo su equipo ante un rival “con un potencial enorme”.

“Hemos hecho un gran partido y hay que darle mérito al trabajazo de todos. Una pena porque con un jugador más éramos dominadores y con opciones de ganar el partido. Una pena la expulsión de Jaime. Ellos han hecho cambios que daba velocidad y alternativas. Pero hemos podido ganar incluso en el último tramo con dos llegadas muy claras y con un remate del Choco Lozano”, manifestó.

“Hoy el plan ha salido bien, Hemos hecho un gran partido. Hemos neutralizado bien al Barcleona y hemos conseguido un punto que no era fácil ante el Barcelona la primera jornada. Los grandes que aspiran a ganar títulos, el primer título es el más difícil. Están obligados a sumar los primeros tres puntos. No es perfecto, pero muy notable y muy sobresaliente. Hemos hecho un gran partido”, agregó.

Sobre el tiempo añadido, que llegó a superar los veinte minutos entra las dos partes, afirmó estar a favor de esa medida: “Estoy totalmente de acuerdo con esa norma. Se intenta que haya más juego efectivo en los partidos”.

Además, indicó que su plantilla está muy “mermada” y limitada de efectivos y recordó que para la próxima jornada no tendrá disponible a Mitrovic y a Jaime Mata que fue expulsado ante el Barcelona.

“Tenemos dos menos para el próximo fin de semana. El club es consciente de ello y vamos a intentar dar una solución para incorporar jugadores en posiciones que debemos cubrir”, apuntó.

Por último, habló sobre la decisión del VAR en los últimos instantes del choque, que no pitó un penalti a favor del Barcelona por una mano previa de Gavi: “Al final, creo que comentaba que el VAR está para ayudar. Si ve claramente que ha sido mano, imagino que ha sido mano. No sé qué opina la prensa, si están de acuerdo conmigo ¿Sí? Pues no hay nada que comentar”. EFE

jjl/gcf