1-1. Álvaro Fernández frena al Burgos

Burgos, 13 ago (EFE).- El Burgos y el Huesca empataron en el arranque liguero (1-1) en un partido en el que se adelantaron los de Cuco Ziganda pero las ocasiones fueron para el conjunto local, que se encontró una y otra vez con Álvaro Fernández, el héroe del partido para el bloque aragonés al contrarrestar varias ocasiones blanquinegras.

En el descuento, Goldar estuvo a punto de dar los tres puntos al Burgos pero el balón se marchó rozando la portería cuando la afición de El Plantío casi cantaba el triunfo.

Salió muy concentrado el equipo de Jon Pérez Bolo, pero en el primer despiste defensivo llegó el primer gol del Huesca con un centro cerrado muy peligroso que tocó Caro pero el rechace cayó en Kortajarena, quien remató de cabeza y tras encontrarse con la defensa blanquinegra, en el tercer intento el balón terminó dentro de la red tras un remate de Vilarrasa.

No amedrentó el tanto a los locales, que buscaban el empate con un disparo de Edu Espiau y otro de Ojeda hasta que, rozando la media hora de partido, se reclamó una mano de Juanjo Nieto en el área que revisó el VAR y pitó la pena máxima a favor de los de Bolo. Curro no falló el disparo desde los once metros para igualar la contienda.

Fer Niño estuvo a punto de hacer el segundo para el conjunto burgalés, aunque el bloque oscense también tuvo alguna opción, como una que fabricaron ya en la segunda mitad los recién salidos Escriche y Joaquín Muñoz.

Aún así, la segunda parte fue una sucesión de ocasiones burgalesas en las que el portero del Huesca dio una exhibición, primero freno la ocasión de Fer Niño y después de Curro. Después fue Sancris, que apenas contó con unos segundos en el campo, para poner en apuros a Fernández y Raúl Navarro levantó a El Plantío con un disparo que estuvo a punto de entrar.

Ficha técnica:

1 - Burgos: Caro, Navarro (Andy, m.93), Córdoba, Goldar, Matos, Elgezabal, Mumo (Sancris, m.67), Curro (Appin, m.93), Dani Ojeda (Borja González, m.67), Fer Niño (Ander Martín, m.80) y Espiau.

1 - Huesca: Álvaro Fernández, Juanjo Nieto (Balboa, m.73), Blasco, Rubén Pulido, Iván Martos (Jorge Pulido, m.92), Vilarrasa, Sielba, Kortajarena (Loureiro, m.74), Gerard (Joaquín Muñoz, m.56), Obeng y Lombardo (Escriche, m.56)

Goles: 0-1, M.10: Vilarrasa. 1-1, M.35: Curro, de penalti.

Árbitro: Fuentes Nava (comite valenciano). Amonestó por los locales Mumo (min.39) y Fer Niño (min. 41) y por los visitantes a Juanjo Nieto (min.35), Kortajarena (min.41), Balboa (min.80) y Rubén Pulido (min.97)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 7.358 espectadores. EFE

1011865

vfr/jam/jap