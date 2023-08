Munuera Montero dice que el Madrid-Barça de Supercopa fue momento culminante de su carrera

Jaén, 12 ago (EFE).- El árbitro internacional José Luis Munuera Montero ha destacado que su momento más importante como colegiado fue en enero de 2022 cuando fue elegido para dirigir las semifinales de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona, al reconocer que “en aquel momento" entendió que "los 24 años de trabajo y esfuerzo habían merecido la pena".

El jiennense, de 40 años, admitió, en un conferencia que impartió en su ciudad, que ha llegado a ser internacional “gracias a una suma de fracasos” y se refirió a los obstáculos que ha tenido que afrontar a lo largo de su trayectoria para hacer realidad sus sueños.

Para ello, se remontó a sus comienzos en el arbitraje, al que llegó de la mano de sus hermanos Sergio y Carlos Munuera, y dijo que "nunca" imaginó que llegaría a ser un colegiado de Primera División cuando empezó "a arbitrar con apenas 15 años".

"Descubrí que era algo que me gustaba y pasó a convertirse en mi pasión”, añadió Munuera, que con 20 años comenzó a arbitrar en Tercera División, categoría de la que salió cinco años después.

"Cada año me esforzaba al máximo para ascender a Segunda división B, pero se me resistía. Después de cada fracaso aprendí que había que levantarse y continuar. Los momentos difíciles son los que más me han enseñado a lo largo de mi vida", subrayó el jiennense.

“En el arbitraje, como en la vida, hay que ser consciente del poder de la oportunidad y hay que aprender a levantarse después de haber tenido una caída”, apostilló en la charla, en l que relató algunos de los momentos más complicados en el arbitraje, como un complejo partido en la localidad almeriense de Macael en el que tuvo que ser escoltado por la Guardia Civil.

La intervención Munuera Montero se desarrolló en el Centro de Día Santa Clara de Cáritas de Jaén, donde el colegiado ha ejercido como voluntario durante muchos años prestando ayuda a los más necesitados. EFE

1010552

jmd/agr/og