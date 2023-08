Mayuko Fujiki destaca que las siete medallas de Fukuoka "no son casualidad"

Sevilla, 12 ago (EFE).- La japonesa Mayuko Fujiki, seleccionadora nacional de natación artística, ha señalado que "sabía" que en el Mundial de "Fukuoka, España podía conseguir medallas", como de hecho así sucedió, porque estos siete podios -incluidos tres títulos- "no son casualidad, para eso trabaja el equipo desde 2018".

Fujiki ha declarado, en una entrevista con EFE, que "cuando bajas del podio", como le sucedió a España tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012, "es complicado alcanzar medalla porque a la hora de puntuar", los jueces "suelen tener el ránking en la cabeza" pero que "hace tiempo que el equipo estaba en el camino para conseguirlas".

La técnica nipona recordó que la generación dorada de la natación artística española, la formada por las "Gemma Mengual u Ona Carbonell, también fue subiendo poco a poco, tardaron en conseguir medallas", por lo que este equipo desea emularlas "subiendo escalones poco a poco. Se está haciendo un buen trabajo para ello", señaló.

"Somos de las mejores del mundo y las mejores de Europa", indicó Fujiki, a quien le parece que "nada tiene que ver la ausencia de Rusia para explicar las medallas de España porque sus nadadoras están "demostrando que ser un equipo 'top'. El día que vuelva Rusia, lucharán de igual a igual con ellas".

Los once títulos repartidos en los Mundiales de Fukuoka se reducirán a dos en los Juegos Olímpicos del año próximo, algo que no perturba a la seleccionadora nacional, pues sus nadadoras llevan "cinco años trabajando para luchar por el podio en París 2024", si bien admitió que, para lograrlo, "habrá que hacer las cosas cada vez mejor".

En la cita olímpica, por ejemplo, no competirán los dúos mixtos ni los hombres individualmente, pruebas que aportaron cuatro de las siete preseas al medallero español en Fukuoka gracias a "los esfuerzos que España ha hecho para tener niños en este deporte. El éxito de los chicos es la recompensa al trabajo. Que vayan a París -como potenciales componentes del conjunto- es una motivación para que los niños se acerquen a la natación artística".

Mayuko Fujiki también particularizó sobre el trabajo del club Sincro Sevilla, al que calificó como "un milagro", ya que "trabajando con apenas dos calles" de una piscina aporta a dos titulares a la selección, Alisa Ozoghina y Marina García, mientras que "ya hay algunas otras chicas que están bajo el radar de la Federación. Su pasión y su trabajo hace que suplan las ventajas que puedan tener otros clubes".

La entrenadora asiática explicó que Ozoghina "en Sevilla, no tenía piscina entera para trabajar. Se vino a Sant Cugat para mejorar. No tiene techo, todas las compañeras la respetan mucho. Incluso durante la pandemia tuvo que entrenar para Tokio de manera virtual" porque "en Sevilla no se podía juntar con nadie. Estaba sola en su casa".

Marina, la otra andaluza del equipo, "era solista en el Mundial júnior de 2021. Es muy talentosa, pero tenía que conocer las maneras de trabajar en el CAR de Sant Cugat", un entorno al que "se ha adaptado muy rápido. Tenía que competir con sus compañeras para ganarse un sitio" y ha respondido "dando un salto muy grande". EFE

