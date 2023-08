La colombiana Jorelyn Carabalí: "Estamos orgullosas de nuestro trabajo"

Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- La central colombiana Jorelyn Carabalí manifestó su orgullo por lo logrado por la selección cafetera en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que el equipo quedó eliminado en cuartos de final tras perder 2-1 con Inglaterra este sábado.

"La verdad es que estamos orgullosas de nuestro trabajo", manifestó a periodistas la defensora del Atlético Mineiro y agregó que están tristes porque se les escapó la clasificación.

Sin embargo, la jugadora de 26 años advirtió que este no es el techo de su equipo y que trabajarán para corregir las cosas que no hicieron bien.

"No importa si el resultado está en contra y todo lo externo, quizás, no juega a nuestro favor, siempre estamos con el corazón a mil por representar a nuestro país", añadió.

Jorge Gil Ángel

Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- La historia de Catalina Usme es la historia de la selección colombiana femenina: resistencia, lucha y entrega, entre otros valores, que llevaron a las cafeteras a alimentar un sueño que las llevó hasta cuartos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en los que cayeron con Inglaterra.

Y es que la atacante de 33 años, que también es el mayor referente del América de Cali, es la goleadora histórica de Colombia con 52 tantos anotados en los últimos 13 años con el equipo tricolor.

De esos tantos dos llegaron en la Copa del Mundo: uno de penalti en el triunfo 2-0 ante Corea del Sur en la fase de grupos y el otro, uno importantísimo, ante Jamaica, que supuso la clasificación a los cuartos de final.

El camino no ha sido fácil, pues Usme (Marinilla, 1989) en la gloria y en el fracaso, vivió la era difícil para el fútbol femenino en Colombia y también los últimos años, cuando el equipo se ha bañado de gloria. Todo esto, por supuesto, como una de las referentes del conjunto y el ejemplo a seguir para las más jóvenes.

Su trayectoria, en la que también cuenta con dos títulos de liga con las Diablas Rojas y un oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es una guía para algunas de sus compañeras más jóvenes como Linda Caicedo o Ana María Guzmán.

"Para ella es más importante el equipo, no se interesa por ser la más goleadora ni nada", dijo a la emisora Blu Radio Andrés Usme, seleccionador de Ecuador y hermano de la atacante que la dirigió en el América de Cali hasta el año pasado.

Eso se refleja siempre en lo que dicen sus compañeras, especialmente las más jóvenes como Linda Caicedo, que la admira tanto como a la delantera estadounidense Alex Morgan.

RESISTENCIA Y RESILIENCIA

Antes de que se jugará la primera edición de la liga femenina de Colombia en 2017, no había fútbol profesional en Colombia y la bandera de este deporte la cargaba un equipo: Formas Íntimas, el decano cafetero.

En este conjunto amateur, que en la actualidad provee al Atlético Nacional, Usme jugó entre 2007 y 2016, una época en la que disputó varias veces la Copa Libertadores, de la que también es goleadora histórica, y fue subcampeona en la edición de 2013.

Igualmente disputó el Mundial de Canadá 2015, en el que anotó uno de los tantos con los que Colombia venció 2-0 a Francia en la fase de grupos.

Sin embargo no todo ha sido alegría. Dos lesiones de ligamento cruzado, una en 2012 y otra en 2014, pusieron en jaque su carrera deportiva.

La segunda lesión fue una prueba de resistencia y de resiliencia que pudo superar con mucho tesón y esfuerzo, pues no tenía club profesional en esa época y al final ni dinero para pagar la operación.

Ahí apareció el médico Mauricio Palacio, quien la intervino gratuitamente y le dio la mano para seguir adelante, una ayuda que la impulsó a seguir adelante, a seguir construyendo una carrera exitosa.

Eso la ayudó a forjar un carácter y un liderazgo que se reflejó en Australia y Nueva Zelanda, donde siempre impulsó a sus compañeras a creer que el título en el torneo era posible.

"El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se dio, pero el objetivo no cambia en absoluto. Este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar de la mejor manera al país, me voy feliz con lo que pudimos construir", afirmó a periodistas la jugadora de 33 años tras el partido.

Ella es historia viva de Colombia y espera seguir siéndolo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en cuatro años, en el próximo Mundial Femenino. EFE

jga/og

Madrid, 12 ago (EFE).- Radamel Falcao, delantero del Rayo Vallecano, se mostró orgulloso de la participación de la selección femenina de Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que cayó este sábado en cuartos de final ante Inglaterra (1-2) tras dar una gran imagen.

"No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes", aseguró en sus redes sociales el internacional colombiano, que el viernes abrió LaLiga española con su equipo con una victoria en el feudo del Almería (0-2).

"Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá", añadió el 'Tigre'.