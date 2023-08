De Marcos: "En la primera parte no hemos estado muy finos sobr todo con balón"

Bilbao, 12 ago (EFE).- Oscar de Marcos achacó buena parte de la clara derrota de este sábado ante el Real Madrid en San Mamés, por 0-2, a que en la primera parte él y sus compañeros no han "estado muy finos sobre todo con el balón".

"Sabíamos que no iba a ser fácil pero teníamos muchas ganas de dar una alegría a la afición en el primer partido en casa. Pero es verdad que en la primera parte no hemos estado muy finos sobre todo con el balón, hicimos muchas perdidas innecesarias y al final ellos se van viniendo arriba, tienen mucha pegada", asumió en declaraciones a Movistar Plus.

"En la segunda parte hemos estado mejor, pero no hemos podido meterles mano. Quizás nos ha faltado frescura en los últimos metros", añadió, consciente de que con "0 puntos" ya deben "a pensar en el siguiente" partido.

De Marcos se mostró comprensivo con los tres cambios en el descanso de Valverde, ya que "en la primera parte no hemos estado finos y nos podía haber quitado a los once". "Ha quitado tres y si es cierto que la segunda parte hemos estado mejor", apuntó.

Sobre el Madrid, dijo "es verdad que es un rival complicado porque individualmente son muy buenos". "Aunque estés fresco te equivocas y en 2-3 toques se plantan en tu campo y haces esfuerzos de 70 metros que cuando son muchas veces te pasa factura y por ahí ha venido el desgaste", explicó.

Y, al respecto de los 500 partidos con la camiseta rojiblanca que cumplía hoy, comentó que está "contento por los 500 partidos". "Son muchos años y he tenido la suerte de vestirla muchas más veces de las que huibiese soñado", confesó. EFE

