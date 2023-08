Colombia muestra su "orgullo" por lo logrado por la selección en el Mundial femenino

Bogotá, 12 ago (EFE).- Los colombianos manifestaron este sábado su orgullo por lo logrado por la selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, del que fueron eliminados este sábado tras caer 2-1 con Inglaterra.

"Otra vez será. Hemos tenido una brillante selección Colombia femenina. Felicitaciones", escribió el presidente del país, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

Las cafeteras se fueron adelante con una diana de la volante Leicy Santos, del Atlético de Madrid, mientras que las inglesas remontaron con tantos de Lauren Hemp y Alessia Russo.

Justamente en X, las principales tendencias durante la mañana han sido "Inglaterra", "#MundialFemenino", "SelecciónColombiaFemenina", "Leicy Santos" o "Linda Caicedo", entre otras.

"No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá", dijo el delantero Radamel Falcao García, del Rayo Vallecano, en X.

Entre tanto, el cantante Santiago Cruz afirmó que todo el mundo debe ponerse de pie para aplaudir al equipo, que en octavos de final derrotó 1-0 a Jamaica y en la fase de grupos pasó como líder de su zona por delante de Marruecos, Alemania y Corea del Sur.

"Tremendo mundial se jugaron, ¡gracias por la alegría y la ilusión! ¡Gracias por el ejemplo y la inspiración a todo un país!", afirmó.

En esa misma línea se manifestó la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, quien expresó su "admiración y orgullo" por las mujeres que representaron al país en el Mundial.

"Gracias por hacernos soñar y vibrar con su talento y entrega en la cancha. Felicitaciones por su participación histórica en el Mundial Femenino, han colocado en alto el fútbol nacional", expresó.

Entre tanto, Shakira mandó su apoyo al equipo antes del partido: "Vamos Colombia!!!". EFE

jga/jap