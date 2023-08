Cervera: "Si permitimos muchos centros y acciones a balón parado, lo pasaremos mal"

Oviedo, 12 ago (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, habló de cómo llega su equipo al debut liguero de este lunes ante el Tenerife, un rival que, debido a los jugadores que tiene, es peligroso con sus centros y a balón parado.

"Si permitimos muchos centros y acciones a balón parado lo pasaremos mal", comentó el técnico sobre su primer partido liguero. "El Tenerife del año pasado me parecía un gran equipo y fue una sorpresa que no quedase más arriba. Este año han cambiado de entrenador y de plantilla, pero siguen teniendo jugadores como Enric Gallego, que los conocemos todos. También han fichado a Roberto López, que es muy bueno a balón parado y hace muchas otras cosas bien", añadió.

Para el partido del lunes (Heliodoro Rodríguez López, 21:30 horas), Cervera cuenta con las bajas por lesión de Rodri Tarín, Álex Millán, Luismi y Masca, además de la de Jaime Seoane por problemas burocráticos, y afirmó que todavía no sabe quién será el portero titular: "Los dos están bien. Cualquiera de entre Leo Román y Quentin Braat puede jugar y decidiré el día del partido".

"La afición, bajo mi punto de vista, tiene las miras muy altas. Solo piensa en que el equipo va a estar arriba, esa es mi percepción, por lo que me dicen por la calle", dijo el técnico ecuatoguineano, que preguntado por la composición de la plantilla apuntó: "Somos muy parecidos al año pasado, para lo bueno y para lo malo".

"Salvo el fichaje de Seoane, que sí que nos cambia porque es un jugador que puede hacer tres o cuatro posiciones y nos da versatilidad, en el resto somos parecidos", precisó.

Aunque no quiso desvelar quién será el delantero titular del Oviedo en Tenerife, Cervera sí dejó claro que "la idea no es jugar con dos delanteros puros", porque se utilizan "menos los extremos" y no le gusta. "Para el lunes tenemos a dos disponibles (Bastón y Alemao) y mi idea es jugar con un solo delantero centro".

El Real Oviedo completó este sábado su penúltimo entrenamiento antes del partido en Tenerife, lugar al que viajarán este domingo después de que el técnico azul dirija la última sesión de trabajo y haga pública la convocatoria para el debut liguero. EFE

