Ancelotti: "Bellingham es un fuera de serie"

Bilbao, 12 ago (EFE).- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, calificó a Jude Belingham, autor del segundo gol de su equipo en el 0-2 al Athletic esta noche en San Mamés, de futbolista "fuera de serie".

"Es un jugador con mucha personalidad, se adapta muy rápido al sistema del equipo porque tiene una personalidad muy fuerte, parece que esta con nosotros desde hace mucho tiempo, es un jugador de un nivel muy alto", dijo Ancelotti del jugador inglés en la rueda de prensa posterior al choque.

Además, para 'Carleto' Bellingham y el equipo se encuentran "cómodos" en el 1-4-4-2 en rombo por el que ha apostado el técnico este año.

"Bellingham es un fuera de serie y el equipo se encuentra cómodo jugando de esta manera, hemos adaptado el aspecto defensivo y trabajamos bien en las banda con Valverde y Camavinga, apuntó.

Ancelotti alabó el partido de su equipo: "ha sido un buen partido, sobre todo en la primera parte pusimos mucha intensidad, tomamos el control adelantándonos en el marcador y en la segunda parte bajamos el ritmo, tuvimos menos control y sufrimos un poco más, pero atrás lo hemos hecho bien", se felicitó.

A preguntas de los periodistas, Ancelotti se detuvo en tres nombres, Rodrygo Goes, Andriy Lunin y Kepa Arrizabalaga.

Del brasileño, autor del 0-1, comentó que "está progresando muy bien y debe seguir con esta progresión". "Creo que Rodrygo va a tener más titularidades y quizás puede marcar mas goles", añadió.

En cuanto a los porteros, dijo que Lunin "lo ha hecho muy bien". "Ha estado muy tranquilo, muy concentrado, ha salido bien en balones altos, no ha tenido muchas oportunidades de demostrar su calidad pero ha mostrado seguridad y concentración", comentó dele ucraniano.

De Kepa dijo que "no es jugador del Real Madrid y no hablo de jugadores que no son del Real Madrid". EFE

