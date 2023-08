Ziganda: "Tenemos ganas e ilusión en el primer partido"

Huesca, 11 ago (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, José Ángel "Cuco" Ziganda, ha reconocido que todos los entrenadores siempre quieren más tiempo para afrontar la competición, tras una pretemporada que para los oscenses no ha sido buena en cuanto a resultados tras la marcha de varios jugadores que han sido importantes en las últimas temporadas, pero llegan con ganas e ilusión.

“Está claro que los entrenadores siempre queremos más tiempo. Pero eso no quiere decir que no tengamos las ganas, la ilusión, el cosquilleo de la primera jornada. La duda de ese primer partido, de ver cómo vamos a responder. La incertidumbre que siempre tenemos todos, ya que la competición no tiene nada que ver con la pretemporada”, inició el técnico su comparecencia previa al último entrenamiento antes de viajar a Burgos.

“Tengo ganas de ver si somos capaces de poner en el campo lo que hemos ido entrenando esta pretemporada. Ver cómo se han amoldado algunos de los nuevos. Tengo la curiosidad, las ganas y la ilusión de que todo salga bien”, añadió.

Pero más allá de los aspectos meramente técnicos, el entrenador navarro del Huesca valoró el estado y disponibilidad de su plantilla a la que "físicamente" ve bien.

"Están todos disponibles menos Rafa Tresaco. Aunque sí es verdad que algunos están cortos de preparación, ya que hemos tenido algunos tramos con ausencias. Especialmente lo notamos en la tercera semana, que fue cuando más bajas tuvimos, que eso siempre merma la preparación. Pero eso ya ha quedado atrás y ahora están disponibles, bien de inicio, o bien en diferentes tramos del partido, podrán aportar", explicó.

Del Burgos, que también ha sufrido una gran renovación, reconoció que en este inicio de competición genera interrogantes respecto a la preparación habitual de los encuentros. "Les hemos visto en pretemporada, pero como nos ocurre a nosotros, es tiempo de muchas probaturas, muchas cargas de trabajo, condicionadas por los entrenamientos en lo que no son unas pruebas muy reales".

Ciganda apuntó que conocen a los jugadores que han fichado, que se han reforzado bien, especialmente en la parte de la delantera, y que "tienen entrenador nuevo, pero lo conocemos", remarcó-, además de que van a a un campo que "siempre es difícil", aunque al final de la pasada temporada "se cayeron un poco, pero hicieron dos terceras partes de competición muy buenas".

“Si nosotros tenemos ilusión, ellos también, y por eso estoy seguro de que será una buena pelea”, anticipó del partido de este domingo.

“Tenemos que hacer bien las cosas que nos marcamos. Defender muy bien y atacar muy bien. Saber controlar los diferentes momentos del partido. Sabemos que los contrarios también juegan, por eso hemos de ser capaces de adaptarnos a los diferentes escenarios. Intentar que los jugadores que tenemos se sientan cómodos”, dijo Ziganda. EFE

