Starfelt: “Tengo ganas de probarme en la liga española”

Vigo, 11 ago (EFE).- El internacional sueco Carl Starfelt llega al Celta de Vigo con el objetivo de “probar” su nivel en la liga española después de su paso por el Rubin Kazan ruso y el Celtic, con el que se proclamó campeón en Escocia las últimas dos temporadas.

“Tengo ganas de probarme en la liga española, que es una de las mejores competiciones del mundo. Creo en el proyecto que está construyendo el Celta; me parece muy bonito. Hablé con Luis Campos y el míster, y ambos me mostraron su interés para que me sumara a este proyecto”, comentó en rueda de prensa.

Reconoció que antes de su fichaje ya conocía al Celta por el paso por el club de su compatriota John Guidetti y no dudó en calificar al conjunto celeste como “un histórico” del fútbol español.

“Mi primer día aquí ha sido muy bueno, he tenido la oportunidad de conocer al equipo, tanto a mis nuevos compañeros como al cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de empezar”, indicó el defensa central, que asume que es “complicado” que pueda formar parte del primer once inicial de Rafa Benítez ante el Atlético Osasuna.

“Es el entrenador quien tiene que decirlo; yo estoy listo si el entrenador lo considera”, manifestó Starfelt, quien admitió que una de sus mayores virtudes es “el juego aéreo”.

En este sentido, el coordinador deportivo del Celta, Juan Carlos Calero, dijo que el defensa sueco llega a Balaídos para mejorar “la contundencia” en el área defensiva, y lo definió como un futbolista “rápido” y con un “muy buen golpeo” de balón. EFE

1010153

dmg/caf/og