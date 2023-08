Setién: "La pretemporada no tiene nada que ver con la Liga"

Vila-real (Castellón, España ), 11 ago (EFE).- El entrenador del Villarreal, Quique Setién, quiso restar importancia a los malos resultados cosechados por su equipo durante la pretemporada y aseguró que "no tiene nada que ver con la Liga", cuya primera jornada afrontan este domingo en La Cerámica ante el Betis.

"Las pretemporadas son para lo que son. Hay gente que le da importancia a los resultados. Es verdad que ganar siempre da más confianza, pero no tiene nada que ver con la realidad de LaLiga y de la competición", explicó.

"El equipo ha sufrido bajas y han llegado jugadores nuevos, han subido del filial y ha habido lesiones. La pretemporada es para adquirir la forma, ver cosas e ir recordando cosas importantes que necesitamos ir mejorando. A mí me sirve para hacer una valoración y analizar cosas. Prefiero cometer los errores en pretemporada para que los jugadores vayan identificándose con aquellas cosas que vas proponiendo", añadió.

Preguntado por si esta temporada cuenta con una plantilla de inferior calidad que en la pasada edición, tras el traspaso este verano de jugadores importantes como Pau Torres, Samu Chukwueze o Nicolas Jackson, el técnico aseguró que prefiere no hacer comparaciones.

"El año pasado ya terminó. Muchos jugadores nos dieron un rendimiento extraordinario y se fueron. Ahora han llegado jugadores diferentes y estamos tratando de que vayan incorporando registros, mecanismos y generando esa confianza que les hará alcanzar el rendimiento que esperamos. Algunos jugadores no alcanzarán su rendimiento hasta dentro de unas semanas, pero tenemos muy buen equipo y afrontamos el campeonato con las máximas garantías", recalcó.

Respecto al encuentro ante el Betis aseguró que será muy competido. "Hemos visto las actuaciones del Betis en pretemporada. Ya vimos los problemas que nos planteó en la jornada 25. Es un equipo bien trabajado y con jugadores de mucha calidad. Seguramente nos comprometan en algunos momentos, pero les podemos hacer daño si estamos bien con y sin balón y espero que podamos resolver el partido a nuestro favor, a pesar de que vamos a encontrar muchas dificultades", analizó.

"Los comienzos siempre son inciertos porque no sabes medirte realmente en comparación a los demás y ganar un partido que no mereces o viceversa y que esto te dé una señal equívoca de lo que va a ser el campeonato. No queremos ser un equipo que gane una semana sí y otra no. Me gustaría que mi equipo diera sensación de estabilidad en general. A medida que avance el campeonato veremos rachas y habrá periodos que nos cueste más y otros en los que habrá más lucidez e inspiración alta", prosiguió.

"La temporada es muy larga y hay un potencial evidente de algunos equipos respecto al resto con presupuestos más bajos o futbolísticamente sus plantillas son un poco más débiles, pero esto son sólo teorías. Para ganar a esos equipos hay que trabajar un montón. Estos equipos trabajan cada día mejor y ofrecen un mayor punto de competitividad a la categoría. Cada vez cuesta más ganarles", concluyó. EFE

