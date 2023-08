Pimienta debuta en Primera ante el Mallorca "convencido de que las cosas van a salir bien"

Las Palmas de Gran Canaria, 11 ago (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, debutará este sábado como técnico de Primera División frente al RCD Mallorca y asegura estar "convencido" de que las cosas "van a salir bien" con el modelo de juego que ha implementado en el equipo isleño, y que le sirvió para conseguir el ascenso a la máxima categoría.

A pocas horas para su puesta de largo en la máxima categoría del fútbol español, Pimienta está "muy ilusionado" y sabe que es "muy difícil" ocupar el puesto que ha alcanzado.

Lo hará, además, frente a un Mallorca en el que su homólogo, el mexicano Javier Aguirre, es el tercer entrenador con más partidos en la liga española, "un ejemplo a seguir", ha dicho.

El preparador catalán recuerda que como futbolista solo pudo jugar cinco partidos en Primera División debido a una lesión, uno en el FC Barcelona y cuatro en el Extremadura, y ahora quiere "disfrutar" como técnico en la máxima competición española, en una "temporada muy ilusionante" como la que empezarán este sábado.

Pimienta es consciente de que se van a enfrentar a un rival "ya consolidado en Primera", un equipo "muy difícil", con un "grandísimo entrenador" y futbolistas "que saben a lo que juegan".

Ha subrayado que deben estar "concentrados en contener sus transiciones y en el balón parado", además de tener "paciencia con el balón" para tratar de "desorganizar" a un equipo "muy férreo y solidario defensivamente", no exento de jugadores "con muy buen pie y mucha experiencia", y que su peligro no es solo Muriqi, ya que tiene "muchos más argumentos" que su goleador.

"Quiero un partido en el que seamos dominadores del juego, que tengamos el balón el mayor tiempo posible para hacerles daño, que nuestra presión tras pérdida sea muy buena para que no tengan tiempo de descansar, y ojalá que tengamos muchas ocasiones y estemos acertados", es su deseo sobre la pizarra antes del choque ante el conjunto bermellón.

Pocos minutos antes de que Pimienta tomase asiento para ofrecer la rueda de prensa, el club grancanario confirmaba la llegada del defensa catalán Mika Mármol, y el técnico amarillo ha adelantado que podría ir convocado mañana, si es inscrito.

Además, cree que aún necesitarán un central más "porque la temporada es muy larga" y por la probable convocatoria de Saúl Coco con Guinea Ecuatorial para la Copa de África que se disputará en enero de 2024.

También considera necesaria la llegada de un delantero centro y ha confirmado que le gusta el perfil del guineano Sory Kaba, "pero desgraciadamente tiene contrato con otro club", el Midtjylland de Dinamarca.

"Sería partidario de que hoy se cerrase el mercado, y de aquí al 31 de agosto la plantilla va a cambiar, estoy convencido, pero me centro en el partido de mañana, con los jugadores que tenemos, sin ninguna excusa", ha explicado.

Para el choque ante el Mallorca, tiene "claro" quién jugará en la portería -Álvaro Valles o Aarón Escandell-, y ha adelantado que no hará rotaciones; es decir, el que comience la temporada, seguirá bajo los palos mientras lo considere conveniente.

Además, y mientras se resuelve el traspaso de Sergi Cardona al Olympiakos griego, ha dicho que el lateral izquierdo irá convocado "seguro" y cuenta con él "al cien por cien", porque nadie del club le ha dicho que no pueda jugar.

Asimismo, ha admitido que deben ir "con mucho cuidado" tanto con Julián Araujo como con Munir El Haddadi "para que no se lesionen", porque no tienen el mismo nivel de entrenamientos que el resto de sus compañeros, por lo que no serán titulares. EFE

