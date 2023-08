Moción de censura en un municipio de Orense dos meses después de elegir alcalde: el PSOE arrebatará la alcaldía a PP

Xuntos polo Irixo y PSOE han formalizado este viernes la presentación de la primera moción de censura de este mandato, menos de dos meses después de la toma de posesión de los regidores posterior a las elecciones municipales del 28 de junio, y con la que, previsiblemente, arrebatarán el bastón de mando al actual alcalde, Manuel Cerdeira (PP). Ambas formaciones habían anunciado esta misma semana que presentarían una moción de censura al entender que los vecinos "apoyan mayoritariamente un cambio" en la Alcaldía, puesto que Cerdeira, del Partido Popular, volvió a tomar posesión como regidor el pasado 17 de junio, pero en minoría, con el apoyo de cuatro ediles frente a los cinco que suman Xuntos (tres) y PSOE (dos). Antes de la toma de posesión de junio no fue posible alcanzar un acuerdo que ahora sí se ha fraguado con un reparto del bastón de mando de tres años para la candidata de Xuntos, Susana Iglesias, y el restante para el portavoz socialista, Iago Fariñas. En la exposición de motivos para llevar a cabo la moción de censura las dos formaciones incluyen cuatro puntos, situando e primer término que no hubo apoyo mayoritario para que Manuel Cerdeira fuese alcalde de O Irixo "como sí sucedía en los últimos años con su antecesor". En segundo término se recalca que el alcalde se encontraba "en una situación de minoría" que "no le va a permitir gobernar en beneficio de los vecinos"; incidiendo en la "imposibilidad" de constituir una Junta de Gobierno Local en la última sesión plenaria de organización del Ayuntamiento. Asimismo, señalan que la actual situación "es el resultado de la nefasta gestión del actual alcalde y su grupo de gobierno", a los que acusan de haber "abandonando" la atención a los vecinos de Irixo y sus necesidades. Así pues, concluyen que los vecinos "no se merecen" un regidor y un gobierno municipal que "heredaron la oportunidad de trabajar" y, en su lugar, "prefirieron pasear y viajar a Madrid y otros lugares", "a ferias y mercados" en vez de "visitar y arreglar" los pueblos de O Irixo, por lo que considera necesario "cambiar la situación" y aseguran que trabajarán para ofrecer "otras posibilidades y atenciones". AL PLENO EN LOS PRÓXIMOS DIEZ DÍAS Esta es la primera moción de censura que se produce en Galicia tras las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, cuando aún no se han cumplido dos meses de la toma de posesión de los regidores posteriores a los comicios. Llegará al pleno municipal en los próximos diez días. Cuando la moción se debata, el PP perderá el gobierno de la localidad ourensana, que dirigía desde que en 1995 el anterior alcalde, Manuel Penedo, pasó de Centristas de Galicia a las filas del PP, con quien mantuvo la mayoría absoluta hasta su fallecimiento en 2019, cuando Manuel Cerdeira asumió a la alcaldía por primera vez. XUNTOS TENDRÁ LA ALCALDÍA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS Así las cosas, Susana María Iglesias, de Xuntos polo Irixo, ocupará el cargo de alcaldesa desde este mes de agosto hasta el 20 de mayo de 2026, cuando asumirá el cargo el teniente de alcalde socialista, Iago Fariñas; que será además, portavoz del Gobierno municipal. Además, la junta de gobierno local pasará a estar conformada por cuatro miembros: Susana María Iglesias y Tamara Civeira (Xuntos polo Irixo) e Iago Fariñas Valiña y Rosa María Dalama Lousado, por el PSdeG-PSOE. En cuanto al reparto de dedicaciones, según trasladan en su acuerdo de gobierno, el actual regidor tenía aprobado un sueldo neto de 1.750 euros, una cantidad que repartirán entre los concejales de Xuntos Polo Irixo para atender las competencias delegadas, que serán el Área de Empleo, Personal, Régimen Interior, Hacienda y Comercio para la alcaldesa; Susana María Iglesias, el área de Cultura, Deporte, Juventud, Turismo y Educación para Juan Manuel Villanueva y Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad para Tamara Civeira. Además esgrimen que el actual teniente de alcalde, también del PP, tenía aprobado un sueldo neto de 1.250 euros que se repartirán entre los ediles del PSOE: Iago Fariñas, que ocupará el Urbanismo, Infraestructuras, Patrimonio, Industria y Movilidad y Rosa Dalama; encargada de Medio Rural, Medio Ambiente, Limpieza y Alumbrado Público. "ACUERDO DE CARGOS Y PUESTOS" El actual regidor municipal, Manuel Cerdeira, sostiene que se esperaba la moción de censura de la oposición, pero lamenta que "no ahora" porque "no dieron ni los 100 días de cortesía de la democracia", por lo que cuestiona "qué es lo que censuran cuando, al dar menos de cincuenta días, para bien o para mal no pudimos hacer nada". Una situación que, considera, "demuestra que lo que les interesaba era su propio interés y no el de los vecinos". "Lo que están haciendo es un acuerdo de cargos y puestos", insiste Cerdeira que además subraya que en los comicios el PP "quedó a muy pocos votos de la mayoría absoluta" y los otros dos partidos "fueron los perdedores, por mucho que ellos quieran disimular la realidad". Además, ha indicado que "no eran capaces de decidir quién iba a ser alcalde y quien teniente, ni qué concejalías iba a tener cada uno". "Ahora han llegado a eso, a un reparto de puestos y cargos, pero les queda un largo periodo para ver cómo llegan acuerdos en el día a día", donde asegura que el PP "buscará el bienestar de los vecinos desde la oposición", ha apostillado. "DEVOLVER LA ILUSIÓN" En el polo opuesto, la futura alcaldesa, Susana Iglesias, subraya que Xuntos polo Irixo "se está estrenando en política" con el objetivo de "cambiar la gestión de gobierno actual por un descontento total". Las claves de su gobierno bipartito con el PSOE serán "la transparencia, la colaboración, la legalidad y otro modo de atender a la gente, dejando que participen como tiene que ser". En cuanto al programa, ambas formaciones coinciden en que "lo más importante" son los servicios más básicos. Iglesias lamenta que hay pueblos que "tienen problemas de saneamiento y problemas con la traída de agua", por lo que los dos temas junto con la "limpieza de los caminos y los puntos de luz", están entre las prioridades de su hoja de ruta. "Vamos a centrarnos en las cosas muy básicas y después, según esté hecho, avanzaremos en otros puntos", asevera Susana Iglesias, quien añade que, para ella, "será fundamental" la asistencia a domicilio, porque "es mucha la gente mayor que reside en el ayuntamiento y es importante atenderla al máximo posible". "Queremos hacer muchas cosas, ojalá más gente viniese a vivir aquí, ojalá naciesen más niños y ojalá dejar un ayuntamiento mejor, en resumen, queremos devolverle la ilusión a Irixo", ha zanjado.