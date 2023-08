Mendilibar: "El Valencia ha estado mucho mejor"

Sevilla, 11 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, no puso paliativos ni excusas a la derrota por 1-2 en el Sánchez-Pizjuán en el primer partido de LaLiga porque "el Valencia ha estado mucho mejor" que su equipo.

"El Valencia ha hecho lo que ha querido hacer. Hemos jugado mucho en corto, recibiendo con el rival a nuestra espalda, hemos jugado poco al espacio, hemos jugado poco sacando centros y no nos podemos confundir, somos un equipo que juega sacando centros. Es como ha venido el gol y como ha venido el poco peligro que hemos hecho. Está bien que nos metan la primera si logramos aprender", relató el vizcaíno.

Mendilibar insistió en que no han "jugado nada" y sobre la expulsión del central francés Loïc Badé en el minuto 81 dijo que no vio la acción pero que no cree que "haya sido rigurosa".

"Son dos errores los que cometemos. Primero, estamos dos contra uno y no podemos cometer esos errores defensivos. Tenemos que ser mucho más valientes. No lo hemos sido. Luego, no sé si la expulsión ha sido o no, pero creo que el problema no es ese, sino que es anterior", afirmó.

Sobre la Supercopa de Europa, que afrontarán el próximo miércoles en Atenas ante el Manchester City, dijo que "esto es un traspiés" y que "durante dos días se estará jodido y pensando" sobre lo sucedido este viernes, pero que deben "cambiar".

"Dentro de cinco días tenemos un partido muy importante, complicado. Sabemos que si jugamos como hemos jugado hoy, es imposible ganarlo", subrayó el vasco. EFE

