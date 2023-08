Fran Escribá, satisfecho: "Ahora el problema es del entrenador"

Zaragoza, 11 ago (EFE).- Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza, afronta su primera temporada completa con el equipo blanquillo en la que no ha nombrado el ascenso como objetivo aunque ha subrayado que está "satisfecho" por la mejora de la plantilla respecto a la anterior, por lo que "ahora el problema es del entrenador".

"Tenemos soluciones que no había y se han manejado bien los tiempos para los fichajes y paciencia para esperar las opciones que queríamos y siempre las primeras opciones", ha explicado.

"No ha habido ni un solo jugador que no fuera primera opción, teniendo en cuenta que siempre se manejan dos o tres jugadores por puesto y aunque haya habido que esperar hasta agosto no nos ha importado", ha insistido.

Sobre la cuestión del ascenso ha apuntado que no hablar de ello es "realismo" después de haber sido decimoterceros la pasada temporada aunque ha insistido en que se ha "mejorado la plantilla". "Compartimos la ilusión, porque si se han hecho bien las cosas es lógico que se dispare".

Escribá ha puesto los pies sobre el suelo y ha recordado: "Conocemos la categoría, la dificultad que tiene y lo larga que es. Ninguna carrera se gana en el kilómetro 1 y los objetivos se consiguen en el último tercio. Somos humildes pero ambiciosos al mismo tiempo".

En su análisis de la plantilla ha comentado que para este año cuenta con "más variantes y opciones" para poder hacer los planteamientos, a la vez que ha dejado claras sus intenciones: "Me gustaría ser dominante la mayoría de los partidos".

Otro aspecto en el que se ha mostrado convencido de que van a mejorar es en la parcela atacante en la que tiene "la sensación" de que van "a tener más opciones" en una competición en la que los enfrentamientos se deciden por "pequeños y mínimos detalles".

Escribá asume que la afición blanquilla en el estadio de La Romareda volverá a ser exigente con su equipo algo que no le preocupa porque la temporada pasada "disfruté mucho, salvo el partido del Alavés y lo reconocimos" y ha añadido que "tiene que ser un campo para disfrutar".

Del partido ante el filial del Villarreal ha apuntado que son equipos que cambian bastante por su propia configuración por eso al principio es "difícil conocer a un filial que a otros rivales", aunque "mantiene el entrenador y los conceptos clásicos del club", a la vez que ha recordado las muchas dificultades que les pusieron la temporada pasada porque pueden jugar tanto "dominando el juego como corriendo" y por eso deberán tener precaución.

También ha calificado de "noticia excelente" que este jueves pudiera trabajar por primera esta pretemporada con todos los hombres que tiene a su disposición lo que le obligará a valorar "si compensa que algún jugador que ha jugado poco lo haga".

"El once lo tengo claro, pero a diferencia del año pasado que decía si se me cae éste jugador tengo un problema. Tengo una decisión clara en todos los puestos", ha afirmado.

El ambiente que hay en la plantilla unas horas antes de comenzar la que será la undécima temporada consecutiva en Segunda división del equipo zaragocista lo ha calificado de "extraordinario" pero también es consciente de que será inevitable que haya algunos jugadores que al final no estarán satisfechos en función del tiempo y partidos que jueguen.

"Si la calidad del grupo es mayor es bueno para todos. Aquí los objetivos individuales no existen, son del colectivo. Estoy encantado con su predisposición", ha zanjado. EFE

