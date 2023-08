El Sevilla no puede imponer su ritmo en la primera parte ante un Valencia luchador (0-0)

Sevilla, 11 ago (EFE).- El Sevilla no pudo imponer su ritmo y no pasa del empate a cero en la primera parte del partido de la primera jornada de LaLiga que disputa este viernes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Valencia, equipo que estuvo muy luchador y que no le dio claras opciones a su rival.

El conjunto de José Luis Mendilibar nunca estuvo cómodo ante el del Rubén Baraja y el choque transcurrió en su primera mitad sin grandes opciones de gol en ambas porterías.