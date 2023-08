El Benfica inicia la defensa del título con Ángel Di María como baza

Lisboa, 11 ago (EFE).- El Benfica viaja este lunes al campo del Boavista para iniciar la defensa de su cetro de campeón, objetivo para el que tendrá como baza al argentino Ángel Di María, que esta semana volvió a brillar con el club lisboeta 13 años después.

El extremo rosarino disputó este miércoles su primer partido oficial con las "águilas" desde su marcha al Real Madrid en 2010 y marcó la diferencia en la victoria del Benfica ante el Oporto (2-0) en la Supercopa de Portugal, con un gol y una exhibición que le valieron el premio al mejor jugador.

'El Fideo' ha demostrado que será, sin duda, una de las garantías del entrenador Roger Schmidt para atacar el doblete, que comenzará con una visita a Oporto para enfrentarse al Boavista, entrenado por una cara conocida, Petit, que pasó seis años en el equipo 'encarnado' en su etapa de jugador.

También el lunes, el Oporto buscará resarcirse de la derrota en la Supercopa ante su máximo rival con una visita al recién ascendido Moreirense.

De momento, los españoles Nico González y Fran Navarro han sido los únicos fichajes, mientras que el colombiano Matheus Uribe supone hasta ahora la principal marcha de los blanquiazules, que han logrado mantener la base del conjunto de la pasada temporada.

En el choque contra el Moreirense, el Oporto no podrá contar con su capitán, el ex madridista Pepe, ni con el entrenador Sérgio Conceição, ambos expulsados en la Supercopa.

El BRAGA APUNTA AL TÍTULO

La inauguración de la nueva campaña, el viernes, correrá a cargo del Sporting de Braga, cuyo entrenador, Artur Jorge, ya ha manifestado su intención de luchar por el campeonato tras el tercer puesto de la temporada anterior.

El equipo del español Abel Ruiz comenzará el año con un complicado choque ante el Famalicão, uno de sus vecinos de la región del Miño, fronteriza con Galicia y la más representada esta temporada con seis equipos.

Por parte del Famalicão, su estrella, el malagueño Iván Jaime, muy codiciado, no jugará por "cuestiones de mercado", según reveló el jueves el entrenador del equipo, João Pedro de Sousa.

"Me encantaría contar con Iván Jaime, pero no va a jugar. Estamos hablando de cuestiones de mercado. Hablé muchas veces con Jaime, no se mostró disponible para competir, en cuanto al entrenamiento no tengo nada que señalar", dijo Sousa en rueda de prensa.

El sábado será el turno del Sporting de Portugal, que iniciará su periplo liguero recibiendo en su estadio de Alvalade de Lisboa al Vizela y con la vista puesta en la parte alta de la tabla tras un decepcionante cuarto puesto.

Los "leones" vuelven a la acción con una ausencia llamativa, la del uruguayo Manuel Ugarte, traspasado al Paris Saint-Germain, pero con Viktor Gyökeres, delantero sueco fichado al Coventry que, con un coste de 20 millones, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club verdiblanco.

También el sábado, el Gil Vicente se enfrentará al Portimonense, mientras que el Farense hará su regreso a la máxima categoría contra el Casa Pia.

Y el domingo, el ex entrenador del Almería José Gomes inicia su andadura al frente del Chaves con un desplazamiento al feudo del Rio Ave; el histórico Estrela da Amadora, de vuelta a la máxima categoría tras 14 años de ausencia, se enfrentará al Vitória de Guimarães, y el Arouca se medirá al Estoril. EFE

mc/pfm/og