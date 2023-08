Cata Coll: "Hemos sabido sufrir"

Redacción deportes, 11 ago (EFE).- Cata Coll, guardamenta de la selección española de fútbol, aseguró tras clasificarse para las semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda después de vencer a Países Bajos (2-1) en la prórroga que España "ha sabido sufir".

La futbolista del Barcelona fue por segunda vez titular en un partido del Mundial y estuvo a pocos minutos de enfrentarse a una tanda de penaltis: "Lo he pensado (los penaltis), pero se me ha ido porque estaba tan convencida que íbamos a tener un gol en la prórroga que no sé, que solo esperaba meter".

El gol que recibió la selección a pocos minutos de finalizar el partido, que provocó la prorroga, afectó a las jugadoras: "De estar arriba bajas. España ha sabido sufrir y estamos contentas", confesó.

Sobre el gol de Salma: "Cuando le ha dado al palo pensaba que no entraba, he ido corriendo a abrazarlas y después la emoción nos ha llevado a llorar, estamos super contentos", agregó la futbolista.

Sobre su firmeza en el terreno de juego dijo: "Me siento muy segura en el campo. Hoy sabía lo que iban a hacer ellas, balones aéreos y jugar mucho con el pie, y por suerte me ha salido bien".dijo. EFE

lgv/cav