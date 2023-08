Ancelotti: ¿Un ‘9’ antes del fin de mercado? Creo que no

Madrid, 11 ago (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró “muy satisfecho” con los jugadores de ataque de su plantilla de cara a la temporada y comentó que cree que “no” ficharán a ningún jugador que use el dorsal ‘9’, aún libre tras la salida del francés Karim Benzema.

“Creo que no. Estoy muy satisfecho con esta plantilla y tengo mucha ilusión. He visto algo muy bueno en la pretemporada. Veo a los jugadores muy animados, enchufados y con mucha ilusión. Tienen mucho compromiso y vamos a pelear toda la temporada”, comentó en rueda de prensa al ser preguntado por la incorporación de un delantero.

Ancelotti se reafirmó en su discurso al ser cuestionado sobre la figura del ‘9’ y el francés Kylian Mbappé.

“Creo que no -sobre si hace falta un delantero-. El problema que hemos tenido en la pretemporada ha sido el aspecto defensivo. En ataque faltó un poco de acierto, pero es algo normal porque en pretemporada un delantero no tiene la frescura para acertar”, dijo.

“Ha llegado Joselu, que es muy bueno en el área, Brahim que es muy bueno entre líneas…”, añadió.

Sobre los dos delanteros que serán titulares en San Mamés, los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes, no quiso ponerles una meta en cuanto a número de goles.

“Tienen que seguir con su progresión, como han hecho en los últimos años. ¿Cuántos goles? No lo sé. Tenemos un equipo con varias opciones para hacer gol”, contestó.

Además, explicó dónde cree que puede jugar mejor el inglés Jude Bellingham, fichado del Borussia Dortmund este verano.

“Tiene gran calidad para llegar al área con el balón y hace más daño si empieza en una posición más adelantada y no de interior. Puede jugar de interior, pero como mediapunta es más peligroso”, dijo.

El técnico italiano analizó también cómo ve a su equipo para la temporada 2023-2024.

“Vamos a jugar con las mismas ganas e ilusión de poder competir. En esta pretemporada, hemos visto que se puede jugar de otra manera, por la plantilla amplia que tenemos. En la pretemporada hemos usado casi siempre rombo y salió bien en unos aspectos y otros en los que tenemos que trabajar. No habrá solo un sistema durante la temporada. Podemos jugar un 4-3-3 con un delantero centro, 4-2-3-1 con dos pivotes… no apuesto solo por un sistema”, aseguró.

Por otro lado, explicó la reunión que han tenido los entrenadores con los árbitros y el nuevo protocolo contra el racismo.

“Nos han explicado las nuevas reglas, como el tiempo añadido, con un minuto más por cada gol marcado. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Y hemos hablado del racismo, que hay un protocolo muy claro. Los árbitros han entendido que han usado demasiado el VAR, y estamos todos de acuerdo en esto. En España hay ambientes mucho más calientes que en otros sitios, con nervios en los banquillos… los entrenadores tenemos que calmarnos un poco más y los árbitros no tienen que entrar en la pelea; tienen que tomar decisiones y actuar con calma”, comentó.

“La pasada temporada entraron árbitros muy jóvenes y les falta experiencia y por ello pueden cometer más errores en este ambiente. Pero el objetivo de los árbitros es proteger al futbolista y la imagen del fútbol. Tenemos que trabajar juntos, pero el árbitro es el juez de esto”, continuó.

“Vini está muy bien. Ha llegado en una condición óptima. El protocolo de racismo es muy claro. Si hay insultos, el árbitro tiene que parar el partido. Ojalá que no pase, pero puede pasar”, completó.

Madrid, 11 ago (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quiso mostrar desde el primer minuto de su primera rueda de prensa de la temporada su “total confianza” en el ucraniano Andriy Lunin para ser su portero titular, tras la grave lesión de rodilla del belga Thibaut Courtois, aunque reconoció que “en los próximos días” pensarán en el club si fichar a otro guardameta antes del final del mercado.

“Anímicamente ayer no ha sido un buen día. Esto suele pasar en el fútbol. Ahora desear a Courtois que pueda recuperarse pronto y darle toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero y ya ha demostrado su calidad. En la pretemporada lo ha hecho muy bien y tenemos total confianza en él. Pensamos que es un talento, lo único que le falta es la experiencia y la va a tomar partido a partido. A nivel personal estamos muy tristes”, explicó.

“Estoy muy tranquilo con Lunin. Tenemos que pensar si vamos a fichar a otro portero. Atrás de Lunin tenemos a porteros muy jóvenes, con mucho potencial, añadió.

Además, Ancelotti explicó cómo afrontan los últimos días de mercado para cubrir la ausencia de Courtois.

“Si fichamos a otro portero es por número, porque tenemos mucha confianza en Lunin. La temporada es muy larga y lo pensaremos en los próximos días, declaró.

“La confianza es total en Lunin. En los próximos días pensaremos si meter a un portero más. ¿Titular el que venga? Tenemos confianza en Lunin y seguiremos con él”, comentó.

Y sobre lo que le pide a un portero en caso de incorporar a alguien, el técnico italiano bromeó con que “pare con la mano” que “con los pies, mejor tener a un delantero que acierte”.

Ancelotti valoró cómo ve a su equipo en el aspecto defensivo, tras encajar ocho goles en cuatro partidos de la pretemporada y tras la lesión de Courtois el jueves.

“El aspecto defensivo me preocupa menos porque no es un problema de calidad, es de sacrificio, concentración… esta semana hemos trabajado el aspecto defensivo en la presión. He forzado mucho al equipo a presionar arriba y hemos perdido un poco de equilibrio, pero el trabajo hecho lo podremos evaluar mejor mañana”, declaró.

Por otro lado, Ancelotti explicó cómo está la situación de otro lesionado de la plantilla, el turco Arda Güler, que se podría someter a una artroscopia en la rodilla derecha para solucionar sus problemas en el menisco.

“Si va al quirófano, el tiempo de recuperación es bastante corto. Dar detalles es complicado por el tema de privacidad, pero el problema de Arda es muy pequeño y puede recuperar muy pronto”, dijo.