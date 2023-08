Ancelotti: “La confianza en Lunin es total”

Madrid, 11 ago (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quiso mostrar desde el primer minuto de su primera rueda de prensa de la temporada su “total confianza” en el ucraniano Andriy Lunin para ser su portero titular, tras la grave lesión de rodilla del belga Thibaut Courtois, aunque reconoció que “en los próximos días” pensarán en el club si fichar a otro guardameta antes del final del mercado.

“Anímicamente ayer no ha sido un buen día. Esto suele pasar en el fútbol. Ahora desear a Courtois que pueda recuperarse pronto y darle toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero y ya ha demostrado su calidad. En la pretemporada lo ha hecho muy bien y tenemos total confianza en él. Pensamos que es un talento, lo único que le falta es la experiencia y la va a tomar partido a partido. A nivel personal estamos muy tristes”, explicó.

“Estoy muy tranquilo con Lunin. Tenemos que pensar si vamos a fichar a otro portero. Atrás de Lunin tenemos a porteros muy jóvenes, con mucho potencial, añadió.

Además, Ancelotti explicó cómo afrontan los últimos días de mercado para cubrir la ausencia de Courtois.

“Si fichamos a otro portero es por número, porque tenemos mucha confianza en Lunin. La temporada es muy larga y lo pensaremos en los próximos días, declaró.

“La confianza es total en Lunin. En los próximos días pensaremos si meter a un portero más. ¿Titular el que venga? Tenemos confianza en Lunin y seguiremos con él”, comentó.

Y sobre lo que le pide a un portero en caso de incorporar a alguien, el técnico italiano bromeó con que “pare con la mano” que “con los pies, mejor tener a un delantero que acierte”.

Ancelotti valoró cómo ve a su equipo en el aspecto defensivo, tras encajar ocho goles en cuatro partidos de la pretemporada y tras la lesión de Courtois el jueves.

“El aspecto defensivo me preocupa menos porque no es un problema de calidad, es de sacrificio, concentración… esta semana hemos trabajado el aspecto defensivo en la presión. He forzado mucho al equipo a presionar arriba y hemos perdido un poco de equilibrio, pero el trabajo hecho lo podremos evaluar mejor mañana”, declaró.

Por otro lado, Ancelotti explicó cómo está la situación de otro lesionado de la plantilla, el turco Arda Güler, que se podría someter a una artroscopia en la rodilla derecha para solucionar sus problemas en el menisco.

“Si va al quirófano, el tiempo de recuperación es bastante corto. Dar detalles es complicado por el tema de privacidad, pero el problema de Arda es muy pequeño y puede recuperar muy pronto”, dijo. EFE

omb/og

(FOTO) (VÍDEO)