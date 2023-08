Lesionado Courtois, vuelve la opción Soria

Getafe (Madrid), 10 ago (EFE).- Lesionado de gravedad Thibaut Courtois (rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda), el Real Madrid podría buscar un portero en el mercado y la opción de David Soria, por quien ya tocó su puerta cuando terminó el pasado curso, se podría reactivar para sustituir al guardameta belga.

Soria, con contrato con el Getafe hasta junio de 2026, tiene una cláusula de rescisión de algo más de diez millones de euros y en abril cumplió 30 años. Su salida del Getafe provocaría un roto en el club madrileño, que de momento se quedaría sólo con un portero en la primera plantilla tras la marcha este verano de Diego Conde al Leganés: el brasileño Daniel Fuzato, uno de los fichajes del equipo de José Bordalás este verano.

El Real Madrid, según pudo saber EFE, llegó a negociar con el Getafe al terminar la temporada pasada. Sin embargo, la operación se paralizó porque la entidad presidida por Florentino Pérez decidió que Andriy Lunin, que finalmente apostó por continuar en el conjunto blanco, podría ser un buen sustituto de Courtois.

Fuera Courtois de la ecuación durante un periodo aproximado de nueve meses, el Real Madrid podría volver a la carga por un portero que acumula ocho temporadas en Primera División -tres en el Sevilla y cinco en el Getafe- y llegó a disputar el trofeo al portero menos goleado de la Liga en la campaña 2018/19. Al final, quedó tercero por detrás de Jan Oblak (Atlético de Madrid, 0,73 goles por partido) y Marc-André ter Stegen (Barcelona, 0,914 goles por partido). Soria encajó 34 goles en los 37 partidos que disputó (0.919) y se convirtió en uno de los mejores porteros del campeonato.

De momento, no hay novedades sobre el posible futuro de Soria. Es muy pronto para saber qué va a hacer el Real Madrid. A pocas horas de la lesión de Courtois, Carlo Ancelotti necesita otro portero de garantías para competir o estar por encima de Lunin. En junio, el presidente Ángel Torres se mostró excéptico sobre una posible marcha de Soria: "No lo sé. Lo dudo mucho, porque tengo buena relación con Florentino. Voy a verle un día de estos para notificarle que a Latasa nos lo quedamos y si algo nos pide el entrenador, se lo pediremos. Pero me extraña que Soria se vaya", dijo.

Ahora, la situación es distinta. Antes, Lunin se quedó y al Real Madrid ya no le hizo falta echar mano de Soria. Con Courtois fuera de combate, Soria podría volver a ser una opción para el Real Madrid, que en el mes de junio ya vio en la figura del corpulento (1,92 centímetros) guardameta madrileño, a un posible sustituto para cubrir la baja de uno de los mejores porteros del mundo. EFE

