La emotiva despedida al boquense Alan Varela camino al Oporto portugués

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- El centrocampista argentino Alan Varela disputó anoche su último partido con el Boca Juniors, equipo que este jueves le hizo un emotivo homenaje con motivo de su adiós al fútbol local para emigrar el Oporto portugués.

Varela ha sido vendido al conjunto portuense por unos 10 millones de dólares, convirtiéndose en la décima transferencia mejor pagada en la historia de Boca Juniors, una tabla liderada por el hoy técnico del Racing Club, Fernando Gago, quien salió por casi 28 millones de dólares al Real Madrid en la campaña 2006-2007, según datos recopilados por el diario deportivo Olé.

En un video animado con la canción "Here comes the sun", de The Beatles, publicado por la cuenta oficial del club 'xeneize' en Twitter, se ve a toda la plantilla que dirige Jorge Almirón estampando su firma en una camiseta auriazul.

En la imagen final se aprecia la entrega del regalo a Varela, quien dice emocionado: "Me llevo lo mejor de cada uno. Y gracias".

El futbolista nacido en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, hace 22 años y formado en las categorías inferiores de Boca Juniors, jugó ayer su último partido con la camiseta auriazul, en el que su equipo logró el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar al Nacional uruguayo en la tanda de penaltis.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Varela dijo: "Estoy agradecido por el cariño que me dieron desde un principio. Ojalá algún día pueda volver a La Bombonera y disfrutar nuevamente".

En los cuatro años que lleva en la primera plantilla boquense, Varela ganó una Liga (2022), una Supercopa (2022), dos Copas de la Liga (2020 y 2022) y una Copa Argentina (2019-2020). EFE

