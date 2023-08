La colombiana Jessenia Meneses ficha por el Laboral Kutxa

Bilbao, 10 ago (EFE).- El Laboral Kutxa ha confirmado el fichaje para la próxima temporada de la colombiana Jessenia Meneses, que se convierte así en la décima corredora confirmada para la próxima temporada por el equipo femenino de categoría Continental UCI integrado en la estructura de la Fundación Euskadi.

Además de Meneses, de 28 años, estarán en 2024 en el equipo vasco la valenciana Alba Teruel, la vizcaína Eneritz Vadillo, las guipuzcoanas Usoa Ostolaza y Naia Amondarain, la mallorquina Yurani Blanco, la navarra Idoia Eraso, las italianas Nadia Quagliotto y Debora Silvestri y la alemana Aileen Schweikart.

La ciclista de Medellín ha corrido las cuatro últimas campañas en el equipo continental Colombia Pacto por el Deporte y este año sus mejores puestos han sido una cuarta plaza en el Gran Premio Ciudad de Eibar y sendos undécimos en las generales de las vueltas a Andalucía y Colombia.

"Estar en Europa es uno de los sueños por los que he trabajado durante muchos años y estar en el Laboral Kutxa me motiva mucho. Valoro mucho la oportunidad que me dan y espero aportar para el crecimiento del equipo", destaca Meneses, que se define como una "escaladora" que se puede "defender en todo tipo de terrenos". EFE

1010062

ibn/ro/arh