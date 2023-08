ERC apuesta por una Mesa del Congreso "progresista" presidida por el PSOE y cree asegurado tener grupo propio

La número dos de ERC en las elecciones del pasado 23 de julio, Teresa Jordà, ha apostado por seguir negociando para que la Mesa del Congreso tenga mayoría "progresista" y sea presidida por alguien del PSOE, aunque ha señalado que los socialistas aún no han hablado de nombres concretos. También ha recalcado que su formación no aspira a un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara. Así se ha pronunciado Jordà en declaraciones a los periodistas desde el Congreso antes de acreditarse como diputada sobre las negociaciones para la conformación de la Mesa del Congreso, que se votará el próximo 17 de agosto, y para posteriormente una investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. En cualquier caso, ha asegurado que las negociaciones para ambos casos van a "su ritmo", aunque ha desvelado reuniones con el PSOE sobre estos asuntos aprovechando el viaje a Madrid de una delegación de diputados de ERC para tramitar su acta en el Congreso. PRIMERO MESA Y DESPUÉS INVESTIDURA Eso sí, ha apostado por hablar primero de la conformación de la Mesa del Congreso, incidiendo en que cree que debe estar presidida por los socialistas, rechazando tener un puesto en este órgano de la Cámara Baja, aunque ha advertido que los votos de ERC "no están garantizados ni son votos gratis". Entre las reivindicaciones que están encima de la mesa de negociación, Jordà ha reconocido la petición de un grupo parlamentario propio para ERC, algo que ha dicho que "parece que está garantizado", bajo su punto de vista. También ha hablado sobre las declaraciones que realizó este miércoles el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en la que aseguraba que había avances en las negociaciones con los partidos independentistas, algo que, según ha dicho Jordà, los desconoce. "Yo personalmente no he ha hablado con el señor Urtasun, lo que nos hubiera gustado ayer es que el señor Urtasun hubiera hablado, por ejemplo, de la ley de amnistía", ha defendido Jordà al ser preguntada por las palabras del portavoz de Sumar. INSISTE EN UNIDAD DE ACCIÓN ENTRE INDEPENDENTISTAS Y sobre las negociaciones del PSOE con Junts, la 'número dos' de ERC se ha limitado a hablar de las conversaciones de su partido, "que todas pivotan el día 17 de agosto con la constitución de la Mesa del Congreso". "Con respecto a la investidura, yo lo desconozco, es otro calendario, evidentemente es un tema extramadamente complicado, pero convencida de que tenemos una oportunidad de oro en los partidos independentistas y que es evidente que tenemos que trabajar en un posicionamiento conjunto porque es una palanca de fuerza", ha proclamado.