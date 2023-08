El PSOE recurrirá la decisión de la JEC sobre el voto nulo de Madrid, pero no afectará a la constitución del Congreso

El PSOE recurrirá en el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de desechar el recuento de todas los votos nulos en la provincia de Madrid, aunque ese procedimiento judicial, para el que hay dos meses de plazo, no afectará al calendario de la constitución del Congreso, prevista para el dia 17. La decisión de recurrir ha sido confirmada por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien ha recordado que la asignación del último diputado por Madrid se decidió "por muy pocos votos" en favor del PP y el detrimento del PSOE, y que "lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar y se comprueben". En su reunión del pasado lunes, la JEC rechazó la pretensión del PSOE de revocar el escrutinio de los votos emitidos en Madrid, confirmando el reparto de escaños que había dado por bueno la Junta provincial. Los socialistas alegaban que, si se validara el 4,43% de las 30.200 papeletas que fueron calificadas como nulas, podrían 'recuperar' el escaño que ganó el PP tras el recuento del voto exterior. UNA RECLAMACIÓN RECHAZADA POR DOS JUNTAS ELECTORALES Aquella reclamación ya había sido rechazada por la Junta provincial, que señalaba que un nuevo recuento daría lugar a una "dilación injustificable" y que la petición no era "viable jurídicamente" y sólo se basa en una "especulación infundada, en función de valoraciones estadísticas". Para la JEC, revisar el escrutinio general de la Junta de Madrid es una decisión de tal gravedad que habría requerido "invocar argumentos de peso" por parte del PSOE, al que reprocha que "no se aduce ningún motivo o indicio de irregularidad" en el tratamiento de los votos nulos y ni siquiera se cuestiona el procedimiento seguido. La resolución del máximo organismo arbitral de los comicios ya sólo era recurrible por la vía de lo contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para lo cual el PSOE dispone de un plazo de dos meses. Hace dos días, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda dijo que su partido iba a estudiar jurídicamente si "tiene algún interés" acudir al Supremo e incluso deslizó que no querían hacer de este asunto "ningún caballo de batalla" una vez que la JEC se había pronunciado. Pero este jueves el ministro Bolaños ha querido confirmar que el PSOE sí recurrirá ante el Supremo "para que todos los votos nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar". Eso sí, el recurso no tendrá efectos para la prevista constitución del Congreso ya que la Junta de Madrid ya ha expedido las credenciales a los diputados. LOS VOCALES DE PSOE Y PODEMOS YA DIERON EL ARGUMENTO Los vocales propuestos por el PSOE y Podemos en la Junta Electoral Central (JEC) ya discreparon de la decisión adoptada y firmaron un voto particular apoyando un nuevo recuento de los votos nulos en Madrid alegando que la escasa diferencia de votos entre PSOE y PP justificaban la revisión del escrutinio. Frente a los otros diez miembros de la JEC, en su mayoría magistrados del Supremo, los tres catedráticos --Juan Montabes Pereira y Miriam Cueto Pérez, propuestos por el PSOE, y Esther del Campo García, auspiciada por Podemos-- defienden que, pese a las complicaciones que hubiese provocado, se debía haber primado "la garantía del contenido esencial del derecho al sufragio pasivo". Como Bolaños, entienden que el simple dato objetivo de la proximidad de resultados (entre PSOE y PP) "habría sido razón y justificación suficiente para una estimación del recurso y el reconocimiento al derecho a la revisión del voto nulo en la circunscripción de Madrid".