El portavoz de Vox en Aragón advierte que sus dirigentes pueden "sufrir violencia física" por los "insultos" que reciben

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido este jueves durante la sesión de investidura de Jorge Azcón, con el que formarán Gobierno, que los votantes y cargos del partido de Santiago Abascal pueden "sufrir violencia física o moral" con los "insultos" que reciben. Lo ha dicho en esta sesión de investidura, interpelando directamente a los portavoces de la izquierda de las Cortes de Aragón, a los que ha dicho que "sobran palabras como naftalina". Ahora "empieza una nueva etapa que ha de ser determinante para el progreso de los aragoneses" y que cambiará las políticas "radicalizadas" del Gobierno de izquierdas, añadiendo que "a nadie debe extrañar" el pacto PP-VOX porque "Aragón es tierra de pactos". CONTRA LAS TENSIONES TERRITORIALES Ha alertado contra las "tensiones territoriales" que vive España y ha defendido un Gobierno de Aragón "estable y fuerte" que impulse "la libertad, la rebaja de impuestos, la protección de la mujer, la familia, la cohesión territorial, que sea un baluarte de la defensa de la Constitución". "Vox no renuncia a ninguna de sus propuestas y principios, pero en positivo", ha continuado Nolasco, realzando medidas como suprimir los organismos que realicen funciones "inútiles y sin beneficio directo en la vida de los aragoneses", evaluando la gestión "en términos de eficiencia y eficacia" para eliminar "gasto político superfluo". El Gobierno PP-Vox "impregnará de libertad" todas sus actuaciones, con medidas como el cheque escolar, "sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan libremente qué educación quieren para sus hijos", también las exenciones en el IRPF por los gastos en actividades extraescolares. Ha destacado la "bajísima natalidad", abogando por impulsar la natalidad e introducir la perspectiva de familia en todas las leyes que aprueben las Cortes, también ampliar las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos. Ha prometido acabar con el impuesto de sucesiones, "un doble gravamen a los sufridos contribuyentes", asimismo reducir el impuesto sobre actos jurídicos documentados para que "Aragón deje de ser un infierno fiscal". "Nuestros sanitarios deben ser convenientemente retribuidos", ha continuado Nolasco, quien por otra parte ha llamado la atención sobre el aumento de la delincuencia en el medio rural y ha defendido el desahucio exprés de los 'okupas'. Ha rechazado que Teruel sea "una sucursal" energética de otras regiones y Aragón "un parque temático" de renovables, tras lo que ha apoyado las variedades lingüísticas propias. "En Aragón no hablamos catalán", ha zanjado. RECHAZO A LA VIOLENCIA MACHISTA Ha recalcado el rechazo de VOX a la violencia machista, "hasta cinco veces lo hemos puesto en el acuerdo", exigiendo a sus detractores que "dejen de mentir", y ha propuesto endurecer las penas a los delincuentes sexuales, criticando la Ley 'Solo sí es sí'. Nolasco ha defendido la derogación de Ley de Memoria Democrática para evitar que "la historia sea utilizada con fines políticos" porque "la Historia no puede hacerse desde el BOE", lamentando "el fracaso colectivo" que supuso la guerra civil.