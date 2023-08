Danvila asegura que la Fundación seguirá independiente y que huye de los personalismos

Valencia, 10 ago (EFE).- El empresario Jose Danvila, que en breve se hará cargo de la presidencia del Levante UD, tras elegir la Fundación del Levante su plan de viabilidad, señaló en una entrevista con la Agencia EFE que la Fundación seguirá funcionando de manera totalmente independiente, que en su gestión va a huir de los personalismos y que va a acelerar la profesionalización del club con un consejo de administración "potente".

Además, indicó que con los 15 millones de euros que aporta personalmente, en una operación que calificó "de riesgo", y la venta de futbolistas que ya se han producido y alguna más que se puede concretar en los próximos días, se conseguiría la estabilidad económica del club.

Sobre la actualidad deportiva del club, informó que está trabajando de manera consensuada con el director deportivo Felipe Miñambres y con Quico Catalán, y que "como ya dije en el primer comunicado se van a hacer incorporaciones (en la plantilla) y ya se están haciendo de incorporaciones. Ya en el día de hoy o mañana se van a incorporar dos jugadores más y no van a ser los últimos, van a haber más incorporaciones", avanzó.

De su proyecto aseguró que "el club va a sufrir una transformación importante. Venía de una profesionalización y lo que se va a hacer ahora es una aceleración de esa profesionalización, se va a montar un consejo potente, donde van a ver levantinistas y gente independiente profesional de varios entes en distintos estamentos del club", explicó.

"Quiero formar un equipo directivo muy potente, con mucha exigencia y evidentemente lo que tenemos que hacer es una reestructuración interna porque evidentemente el tamaño del club se ha disparado, la talla del club hay que dimensionarla otra vez y hay que volver a las políticas de tanto ingreso tanto gasto", prosiguió.

"En el consejo de administración va a haber un puesto de la Fundación, cosa que antes no ocurría con un puesto operativo en el consejo. Van a haber también dos puestos independientes consensuados, trabajaremos en una lista y consensuaremos dos candidatos", añadió.

También señaló que se va a crear un comité de seguimiento trimestral formado por seis miembros, tres designados de la Fundación y otros por el consejo d administración "para darle un seguimiento trimestral de cómo van las cuentas, que se está haciendo y que no se está haciendo".

Danvila indicó que con la compra del 50% de las acciones de la Fundación "bajo ningún concepto" va a tener ningún tipo de control sobre la misma. "La Fundación me cambia sus derechos políticos para dármelos a mí, para que gestione el club y la Fundación sigue independiente, porque los derechos que yo tengo con la Fundación se los cedo. No voy a hacer uso de esas acciones para meterme en la Fundación y gobernar desde la Fundación", recalcó.

"Lo más importante es que va a haber una opción de recompra por parte de la Fundación. En el momento en el que José Danvila no les interese como gestor, que no les guste cómo se están llevando las cosas o las decisiones deportivas son catastróficas, poniéndonos en un escenario malísimo, podrían sacar al señor Danvila de la gestión", explicó.

"Esa opción de recompra la doy yo, tienen la opción de ejercitarla cuando quieran porque lo que yo quiero que se vea es que no me quiero perpetuar aquí. Mi idea es que el Levante, que es un club centenario, no se pueda quedar solo en manos de una persona. Huyo de personalismos", subrayó.

El futuro presidente levantinista apuntó que en su proyecto "que está en estado embrionario y va a ir gestándose poco a poco. La idea es que se vaya sumando más gente a este proyecto, que quiera arriesgar e invertir en la operación que estoy planteando que es de riesgo. A lo mejor ahora, por la premura, por los tiempos que han sido de una plazo de tres semanas, no han podido hacerlo y prefieran que, con tiempo, explicando el proyecto, se sumen y quieran arriesgar conmigo porque les encaja el proyecto".

"La idea es que no se focalice en una persona, que yo concentre aquí el control, no, bajo ningún concepto, vamos a intentar que se sume gente de ADN levantinista. Lo que pasa con esta operación es que cambia el tablero del juego. Antes la Fundación tenía un 60 % del control y el 40% era para masa social. Ahora entran tres pilares y lo que se pretende es que nadie tenga una mayoría para que se pueda perpetuar en el cargo. Con esto la Fundación se queda con un 30, el grupo Danvila se queda con otro 30 y la masa social tiene el 40, para que en cualquier momento puedan pivotar y que cada pata tenga su rol", relató.

"Si yo estoy invirtiendo mi dinero y estoy arriesgando mi dinero, evidentemente que voy a intentar llevar un control del club perfecto para que no se me escape el dinero, soy el primer interesado en proteger la inversión. La masa social evidentemente entrará en temas de control del club, tendrá la Junta General para exponer las decisiones y criticar sobre todo la parte deportiva; y la Fundación va a ser un arbitro auditor, controlador para que nadie se desmadre", argumentó.

Antes las opiniones de algunos sectores del levantinistmo de que su presidencia supondrá una continuidad del proyecto anterior, en el que Danvila era miembro del consejo de administración presidido por Quico Catalán, señaló a la Agencia EFE que no es así y pidió que le dejen trabajar y una tregua de 100 días, ya que aseguró que el club va a cambiar "en cara y ojos, pido paciencia".

"Voy a hacer un esfuerzo patrimonial, un esfuerzo económico, pero les garantizo que no les voy a defraudar, que voy a ilusionar porque soy el primer ilusionado. El fútbol tiene una deuda con nosotros y seguro que nos la devuelve con un ascenso, estoy convencido", dijo.

Danvila señaló que los cinco millones de euros que ha pagado a la Fundación por el paquete accionarial que ha adquirido, tres de ellos repercutirán en el club debido a la deuda aproximada por este importe que tiene la Fundación y que espera que los otros dos "se adhieran al préstamo que yo hago para que ellos también formen parte de la ayuda".

Por último, explicó que lidera esta operación, a pesar de ser "desaconsejada por abogados, amigos, consejeros, asesores, porque es una operación que entraña mucho riesgo" al comprar por cinco millones unas acciones "cuyo valor es muy relativo porque tiene un problema de capital importante y entonces es una dificultad".

Además, recordó que en el caso de subir a Primera y que el valor de las acciones subiera tiene pactado que la Fundación podría recuperar su paquete accionarial por el mismo valor que las compró y que si la marcha del equipo fuera mal y bajaran el principal perjudicado sería él. También destacó que el préstamo de diez millones de euros que ha realizado sería "el último en cobrarse" al ser participativo. EFE

